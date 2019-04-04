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荷莉貝瑞跪求加入《捍衛任務3》！5個月後逆轉「一句話」超感人

記者林映妤／台北報導

「約翰維克」3度回歸，在《捍衛任務3：全面開戰》因面臨全球殺手追殺，必須尋求戰友殺手「蘇菲亞」的幫助，然而蘇菲亞這角色，竟是影后荷莉貝瑞（Halle Berry）主動聯絡導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）求來的！

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》荷莉貝瑞的角色是自己求來的。（圖／威視提供）

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▲▼《捍衛任務3：全面開戰》荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

片中蘇菲亞與約翰維克有過一段不為人知的過去，因約翰維克面臨眾多殺手追捕，進而向她尋求幫助。查德史塔赫斯基受訪時自爆，其實拍完《捍衛任務2：殺神回歸》後，第3集劇本都尚未構思，連是否有新角色加入時都不確定，就接到荷莉貝瑞的電話說：「我太喜歡這部片了，一定要讓我參演《捍衛任務3》，演什麼角色我都不在乎！」

5個月過後劇本剛完成，導演不確定荷莉貝瑞是否仍有興趣，於是打通了電話給她，情況逆轉變成導演找影后，想不到荷莉貝瑞竟二話不說直接問：「那我們明天幾點開始訓練？」對方主動邀約加盟，也讓導演直呼真是太不可思議了。

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

▲▼荷莉貝瑞為了演出《捍衛任務3：全面開戰》受訓3個多月。（圖／翻攝自IG／荷莉貝瑞）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

為了展現出殺手的氣魄與高難度動作，荷莉貝瑞必須將自己的體能提升至極限，因此開拍前就接受許多專業訓練，包括巴西柔術、格鬥搏擊、肌耐力特訓、槍械射擊等課程全都親自上場，每週訓練6天，每天長達8小時，3個月的激烈戰鬥特訓之下，也讓荷莉貝瑞直呼：「蘇菲亞絕對是我從影以來體能上挑戰最大的角色，我這輩子從未曾接受過這麼困難的訓練，但也因這些訓練，讓我成為更好的人，這些挑戰讓不僅我變年輕、有活力以及充滿自信，更讓我明白我們可以挑戰自己的極限！」

基努李維也稱讚影后敬業的態度：「荷莉的表現真的令我刮目相看，有別於以往表現出她很酷的一面。」為了讓台灣影迷們一睹為快，片商特別向國外爭取，成功讓《捍衛任務3：全面開戰》提前於5月15日全台上映，讓台灣成為搶先全球第一個上映的國家。

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基努李維, 悍衛任務, 捍衛任務3：全面開戰, 荷莉貝瑞

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