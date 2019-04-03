酸民嗆「胸大無腦」又很廢　熊熊被霸凌高EQ這樣回

記者李欣容／台北報導

熊熊（卓毓彤）在中視《C.S.I.C.鑑識英雄II 正義之戰》中飾演檢察官王識賢身邊的事務官「奶茶」，常以低胸火辣裝扮現身，和王識賢相處久，發現他是標準老婆控，笑說「別人家老公總不會讓人失望」，而劇中網路霸凌單元也讓她很有感，過去常被罵胸大無腦，如今也已練成強心臟，不會被影響。

▲熊熊（中間）在《C.S.I.C.鑑識英雄II 正義之戰》中飾演事務官「奶茶」 。（圖／中視提供）

熊熊第一次和王識賢合作，每天都像迷妹一樣上工，也因合作的都是前輩，她覺得挑戰很大，更擔心表現不好，「他們很專業，一到片場就會投入角色，所以我那時都很戰戰兢兢。」

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後來在劇組相處久了，發現王識賢是標準的老婆控，熊熊看了羨慕的歸納出結論，「果然別人家的老公都不會讓我們失望，又帥會賺錢又疼愛妻小。」

▲熊熊劇中造型火辣 。（圖／中視提供）

第二季一共五個單元，其中「詐騙案件」和「網路霸凌」都讓熊熊深有同感，「我太容易信任別人，所以遇過非常多詐騙事件，買車被騙，遊戲點數也被騙，代購買貴等等。」就連搭小黃也上當掏錢買東西。

▲熊熊（右）露身材，蔡淑臻在一旁翻白眼。（圖／中視提供）

不僅如此，她還是網路霸凌過來人，「網路批評遇過蠻多，不外乎是胸大無腦、很廢之類。」也因太常被罵，如今已漸漸習慣，但她仍自我期許，要繼續努力，盼著有一天被關注的是工作上的專業表現。

▲熊熊自認在演戲方面還是小菜鳥。（圖／記者湯興漢攝）

在演戲方面，熊熊自認還是「小菜菜」，未來仍想多方嘗試各種角色，也想跟很多演員合作，甚至喊出想見彭于晏的願望，為了增進演技，熊熊會將自己練習的畫面錄下來，回頭檢視哪邊需要調整。