《爸爸》阿拉蕾「門牙全掉光」！　淚崩畫面曝光…網友超心疼

記者劉宜庭／綜合報導

還記得3年前的《爸爸去哪兒4》中，跟董力組成假想父女的童星阿拉蕾嗎？如今6歲的她，自節目結束後，仍經常在社群網站分享近況。近來，她面臨「成長的煩惱」，如今正值換牙時期，兩邊門牙全掉光，同時整個人看起來抽高了不少，模樣依舊萌翻大票粉絲。

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▲阿拉蕾2016年在《爸爸4》和董力組成假想父女。（圖／翻攝自董力、《爸爸去哪兒》微博）

阿拉蕾平時常透過社群網站，分享生活點滴及近況，2018年底時，就曾無奈宣布：「我掉牙了，嗚嗚～成長的煩惱。」當時，她一邊的門牙掉了下來，還難過落淚，淚眼汪汪地盯著鏡頭，畫面讓不少人心疼不已。

▲阿拉蕾掉牙落淚。（圖／翻攝微博／阿拉蕾雅涵）



▲阿拉蕾重拾自信比YA露齒笑。（圖／翻攝微博／阿拉蕾雅涵）



然而，不久後，阿拉蕾便重新整理好心情，對著鏡頭露齒笑，並自信擺出YA手勢，用正面樂觀的心態面對。近來，她另外一邊的門牙也跟著掉了，這次不但沒哭，反而加倍自信地露出燦笑，萌度破表。

▲阿拉蕾門牙掉光自信燦笑。（圖／翻攝微博／阿拉蕾雅涵）

事實上，阿拉蕾本名崔雅涵，因為戴著大圓框眼鏡，模樣神似卡通人物，才被稱「阿拉蕾」。她2016年以素人身份，參與親子實境秀《爸爸去哪兒4》，與前大陸擊劍國家隊隊員董力組成假想父女，當年年僅3歲的她，在螢光幕前天真又可愛的模樣，融化許多人的心，隔年底也曾回歸《爸爸5》客串，如今再曝近況，不但勾起大票觀眾心中回憶，也在網路上掀起熱議。

▲和當年錄影模樣相比，阿拉蕾明顯抽高不少。（圖／翻攝微博／阿拉蕾雅涵）