瑤瑤回家介紹韓星男友　媽媽一聽「年齡差距」：完全不能接受！

記者張筱涵／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）和南韓綜藝咖李振遠交往近一年半的時間，直到1日才被曝光於鎂光燈下，對方其實早在一年前就公開放閃，但由於追蹤人數較少而沒被發現，她1月曾上節目傾訴「對象」年紀比自己小遭到反對。

▲瑤瑤和李振遠戀情曝光後，受到大眾矚目。（圖／翻攝自李振遠IG）

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瑤瑤28日登上《小明星大跟班》時，和憲哥（吳宗憲）傾訴情感上的煩惱，被問到有沒有對象時嬌羞笑了一下：「有還不錯的對象，但因為他年紀比我輕。」結果跟爸媽坦承男朋友身分後遭到反對，逢年過節回家媽媽就會完全忽略的方式嘆「兩姊妹怎麼都沒人追呢」，其實對象雖然年紀小但經濟獨立，根本不需要靠她，但還是被反對所以滿苦惱的。

▲瑤瑤曾在節目上傾訴男友比自己小被長輩反對的困擾。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

仔細翻李振遠IG可以發現，他曾在2017年9月17日上傳一張高中時期照片：「有一個很久很久以前用的個人網站…發現了我高中的時候的照片…現在已經26歲了…蛤…時間過的好快。」而南韓年紀算法是一出生就1歲，因此推算他2017年以台灣年紀來說是25歲，現在就是27歲了，和瑤瑤相差5歲。

▲李振遠在IG上傳高中照懷念過去。（圖／翻攝自李振遠IG）

▼【完整版】有煩惱就來店裡聊！小大熟女俱樂部Part2！2019.01.28小明星大跟班。（影片／取自我愛小明星大跟班YOUTUBE，如遭刪除請見諒）