聽過平井堅翻唱米津玄師《LEMON》嗎？日YouTuber超強cover！

文／KAZBOM

哈囉大家好我是KAZBOM！想知道網路上有什麼新奇的音樂影片嗎？想知道現在日本流行的音樂話題嗎？我每個月將藉由【網路調查局】帶你一起尋找各種有趣的事物！

「翻唱」已經成為Youtube上蔚為流行的一種影片模式了，將同一首歌用不同的編曲及不同人的聲音唱出來，有時候甚至會有「比原唱還好聽」的情況出現。這次的【KAZBOM 網路調查局】要帶你來看的並不是普通的翻唱，他們有的是「模仿」，有的是「重新填詞」，就一起跟著我來看看網路上有哪些驚人的「翻唱」吧！

櫻井和壽、米津玄師以及平井堅同台飆唱！模仿系翻唱「aoiro松浦航大」



日本Youtuber「aoiro松浦航大」翻唱了米津玄師的熱門曲〈Lemon〉，但他所做的翻唱不單單只是「唱歌」這麼簡單，他模仿了7位不同歌手的聲音，包含了Mr.Children的主唱櫻井和壽、可苦可樂的黑田俊介、平井堅以及米津玄師等人，不只是模仿聲音，甚至連裝扮跟歌手唱歌時的動作都學得唯妙唯俏，讓不少網友在影片下方留言：「你的喉嚨到底住了幾個人啊！」

不管什麼歌都可以用RAP來詮釋！全部RAP系翻唱「たかやん」



有聽過米津玄師〈Flamingo〉的RAP版本嗎？有聽過Eve〈Last Dance〉的RAP歌詞嗎？對日文說唱RAP 有興趣的人，強烈推薦「たかやん」的翻唱，他將許多熱門歌曲照著原曲翻唱，但是在前奏、間奏及樂器獨奏部分加入了自己寫的RAP歌詞，搭配上他狂氣十足的唱腔，聽起來十分痛快。不過他大多數影片在翻唱時都不會穿著上衣，秀出好身材，也讓許多網友笑說：「給你錢，去買件衣服穿好不好！」

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聽過back number唱米津玄師的歌嗎？風格替換系翻唱「虹色侍にじいろざむらい」

原本是主打「即興創作歌曲」的雙人音樂組合「虹色侍」，某次將龍貓的主題曲〈隔壁的龍貓〉用西洋流行音樂的風格來詮釋，沒想到意外的合適，影片也吸引了超過30萬人的觀看，此後他們將許多日本流行歌曲用不同歌手的風格來代入，例如用RADWIMPS的風格唱出愛繆的〈今夜就這樣〉，或是用ONE OK ROCK的搖滾風唱出星野源的〈戀〉，不僅確實抓到不同歌手演唱的風格神韻，也像是將原來的歌曲賦予新樣貌一樣，十分有趣！