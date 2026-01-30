韓團NCT WISH台灣探險 　吃一美食當場臉色大變

記者葉文正／台北報導

廣受網友歡迎的TVBS網路節目《T爆娛樂》，近期訪問到韓國超人氣男子團體NCT WISH，由主持人陳郁文與林坤緯專訪成員們在出道將滿兩年後的各種心裡話，也由大哥 SION 揭曉他眼中改變最多的成員。

▲ NCT WISH來台灣嘗試各種新的事物。（圖／TVBS提供）

繼先前在節目《食尚玩家》中初次品嚐芒果冰後，節目中團員再次體驗傳統甜點燒仙草，並首度挑戰讓不少人敬而遠之的香菜口味餅乾。身為「不吃香菜派」的 SION 一嚐之後，立刻露出難以言喻的微妙表情，其他成員見狀紛紛笑說：「就叫你別試嘛！」這段精彩又有趣的互動，也成為節目一大亮點。

▲ NCT WISH吃了香菜餅乾。（圖／TVBS提供）



一月中落幕的「第40屆韓國金唱片獎」，NCT WISH以專輯《COLOR》獲得專輯本賞，近期更接受專訪。對談中帶來眾多粉絲好奇的問題，像是「誰是平常洗澡洗最久的成員」，題目一出所有團員都毫不猶豫的指向JAEHEE，就連他也一臉尷尬的用雙手指著自己。

喜歡泡半身浴的JAEHEE，平常洗澡都要占用浴室一個小時以上，但他也連忙補充若和成員住同一間房間，都會先問有誰要先洗澡，避免干擾其他團員使用浴室，展現細膩體貼的一面。話鋒一轉，主持人拋出一道限定隊長SION回答的題目：「成長最多的成員」，SION 稍作思考後回答RYO與SAKUYA，並進一步解釋，雖然這段時間大家都有成長，但這他們兩位外表變化最大。



專訪過程中，主持人也帶來了一段「Ｔ爆隨機Dance」舞蹈考驗，現場隨機播放音樂，讓舞力堅強的NCT WISH成員挑戰舞蹈動作。一聽到熟悉的音樂，每位成員都使出渾身解數，而考題當中竟然有大家都耳熟能詳的《星期五晚上》。RIKU一聽到音樂立刻跳上台，靈活展現經典的16蹲，讓兩位主持人又驚又喜。整場考驗下來更是讓兩位主持人驚呼連連，大喊「今天根本就是在大巨蛋第一排，看到賺到。」



考驗結束後，主持人準備了傳統小吃燒仙草，以及話題十足的香菜餅乾，犒賞 NCT WISH 六位成員。結果隊長 SION 和 RYO 一聽到香菜，立刻舉手自爆是「不吃香菜派」。有趣的是，SION 吃了燒仙草後，竟主動拿了一片香菜餅乾小嚐一口，立刻露出難以下嚥的表情，隨即被其他成員吐槽：「就叫你不要吃！」、「有跟你說過不要吃啊！」