蜘蛛人火燒屁股！　一秒彈起…被攝影師出賣「拍攝真相」

記者傅家妤／綜合報導

男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演「蜘蛛人」人氣爆漲，近來他為雜誌拍攝封面照，該組照片特別選在海邊拍攝，其中一張照片是他坐在著火的椅子上拍下的，看起來非常帥氣。隨後攝影師曬出一段拍攝幕後花絮，出賣了他被火燒屁股的超糗瞬間，笑翻眾人。

▲湯姆霍蘭德拍攝雜誌照。（圖／翻攝自IG／Michael Muller）

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湯姆霍蘭德近來登上《Man About Town》的雜誌封面，分別在樹林及海灘拍攝了一系列照片，其中一張就是他坐在海上的木頭椅子上，另一邊則被火點燃，但他看起來卻非常淡定，完全沒有一絲慌亂，敬業地擺出酷跩神情盯著前方。

▲湯姆霍蘭德拍攝花絮影片被攝影師PO出。（圖／翻攝自IG／Michael Muller）

負責拍攝該組照片的攝影師Michael Muller為了證明該張火燒椅子的照片不是PS的，還特別曬出一段拍攝的側拍幕後花絮，影片中湯姆霍蘭德真的就坐在一把正燃燒著的椅子上，剛開始他還有點緊張，不時看著身旁的火，後來他還是敬業地對鏡頭擺出帥氣姿勢，沒想到下秒火卻越變越大，還燒到了他，這時湯姆霍蘭德才瞬間從椅子彈起、逃跑，畫面非常逗趣。

▲湯姆霍蘭德被火燒屁股瞬間彈起、逃走。（圖／翻攝自IG／Michael Muller）

不過Michael Muller大讚湯姆霍蘭德非常敬業，且為了拍出好照片，非常配合拍攝要求，「在這時代是很難得的。當你把他的靈敏的肢體能力，再加上這麼棒的個性，真的是個全能的人。」

▼湯姆霍蘭德拍攝雜誌照花絮。（影片／取自IG／Michael Muller，如遭刪除請見諒。）