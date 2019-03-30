影帝當街吵完登記…4天悔婚！　揭小21歲妻「婚姻騙局」

記者傅家妤／綜合報導

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）日前爆出與日籍女友登記結婚，沒想到兩人的婚姻僅維持了4天，他隨即悔婚，向法院要求撤銷結婚登記。近來兩人申請撤銷結婚登記的法院文件曝光，尼可拉斯凱吉在內文中指出，認為這段婚姻是「一場騙局」，稱自己是在爛醉的情況下，才被「拖去」結婚的。

▲尼可拉斯凱吉第四段婚姻僅維持了4天。（圖／CFP）

尼可拉斯凱吉23日被拍到與小21歲日籍女友Erika Koike在美國拉斯維加斯的法院登記結婚，不過他一度與未婚妻在場吵了起來，還指控女方前男友吸毒，稱對方是為了錢才與自己結婚。不過在吵完後，他又隨即笑著進到法院登記結婚。不過事隔4天，他隨即又悔婚了，還向法庭申請撤銷結婚登記。

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▲尼可拉斯凱吉稱在女友提議結婚時，自己已經喝得爛醉，不知道自己做了什麼。（圖／CFP）

據外媒《TMZ》報導，尼可拉斯凱吉撤銷結婚登記法庭文件外流，他在文件中指出，女方提議結婚時，他已經喝得爛醉，完全不知道自己在做什麼，強調是在爛醉的情況下，被「拖去」結婚的。他還用了「一場騙局」來形容這段婚姻，指控妻子Erika隱瞞了犯罪紀錄，而且還稱對方沒有向他詳細交代與另一名男人的關係，似乎是在暗指自己「戴了綠帽」。

最後她在文件中指出，與Erika的性格有很大的衝突，無法在婚姻中互相包容，因此向法院提出撤銷結婚登記的申請。雖然尼可拉斯凱吉在文件內並未明確說明Erika是否真的出軌，但他23日在法庭外與女方大吵時，就曾大吼說未婚妻的前男友有吸毒，不想要結婚等等的話，甚至還失控叫說：「她會搶走我所有錢！」可見當時兩人的關係就已經非常不好。

▲尼可拉斯凱吉4段婚姻裡，與艾莉絲金維持得最長久。（圖／達志影像）

55歲的尼可拉斯凱吉過去曾有3段婚姻，第二任妻子就是貓王艾維斯普萊斯利（Elvis Presley）的女兒（Lisa Marie Presley），但兩人的婚姻也僅維持了4個月，隨後與第三任妻子韓籍女星艾莉絲金（Alice Kim）結婚，並育有一子，不過兩人也未能一起走到最後，12年婚姻在2016年宣告結束，沒想到第四段婚姻更短，僅維持了4天，他在25年內共結了4次婚，但每段都是失敗收場。

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