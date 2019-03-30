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王瞳搖滾秀辣美腿！7歲患歌唱恐懼症「今開口唱了！」

記者林奕如／台北報導

87樂團苦熬四年推新輯《霸氣》，週六晚間舉行出道以來的首場《就是霸氣簽唱會》，下午彩排，87樂團大玩角色互換演唱金曲《傑作》、《永遠》秀亮點，主唱艾成化身鈴鼓手，鼓手何豪傑變身吉他手，鍵盤手王瞳則獻出處女唱，王瞳坦言：「自七歲起即有歌唱恐懼症，這些年跟著樂團苦撐過來，為了見證霸氣回歸，我也要挑戰自我。」

▲王瞳、艾成、樂咖、何豪傑、阿修羅「87樂團」《霸氣》（圖／樂音唱片提供）

▲王瞳透露有歌唱恐懼症。（圖／樂音提供）

主唱艾成說：「15年前我剛到台灣住在西門町，到了週末我最愛看歌手的簽唱會，很羨慕他們能站在舞台上，多年後很感謝，我終於能圓夢的站在舞台上，我們更如願的舉行簽唱會，有著想哭的衝動！」而出道以來的第一場場簽唱會由台北首發，票價千元被熱情粉絲搶購，現場近滿座，一個小時的演出，87開場演唱《流浪者之愛》、《管不著》、《永遠》、《傑作》以及金曲《作伙作夢》與《霸氣》等10首曲目，唱出由「北七」到「87」歷經兩個團名的心路成長過程，讓台下粉絲見證六年來的蛻變，87樂團感性的說：「今天終於站在我們的舞台上，因為你們的力挺才有今天，再次感謝大家。」

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▲王瞳、艾成、樂咖、何豪傑、阿修羅「87樂團」《霸氣》（圖／樂音唱片提供）

▲87樂團開唱。（圖／樂音提供）

團長阿修羅說今晚的一小時演出意義不同，這段期間，大家幾乎都徹夜趕工練唱，每次都超過9小時以上，幾乎經常都睡在練團室；貝斯手樂咖則笑說真的是從白天唱到清晨；而艾成表示，這是第一場簽唱會，這半個月為了保護喉嚨，幾乎鮮少說話，羅漢果護嗓湯不離身，心情很緊張還有些擔心。

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王瞳, 艾成, 樂咖, 阿修羅, 87樂團, 何豪傑

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