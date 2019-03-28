北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

記者李玟儀／綜合報導

在台北工作的外縣市「北漂族」都有租屋經驗，想要在台北找到一處安穩又符合預算的的落腳處不容易。藝人瑪莉亞在《麻辣天后傳》中分享親身經歷，不只住過樓梯間的夾層，也曾住在複雜的大樓，會聞到鄰居家飄來的「塑膠味」，更曾住過鬼屋，半夜醒來發現腳被抓。

▲瑪莉亞北漂住在只有2坪的樓梯夾層，住到快得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

瑪莉亞的租屋經驗超豐富，她說過去曾有個綽號「信義區哈利波特」，因為當時住在信義區，房租一個月5000元，很便宜但小的可憐，大概只有2坪大小，而且還是在樓梯間硬隔出來的夾層，房間內有個小廁所，只有馬桶跟洗手台，蓮蓬頭接在洗手台的水龍頭，要洗澡只能坐在馬桶上，生活窘迫有如住在阿姨家的哈利波特。

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▲瑪莉亞北漂住到鬼屋。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

除了住過樓梯間，瑪莉亞還曾住過龍蛇雜處的大樓隔間套房，鄰居家的味道常常會飄過來，有天朋友來作客發現家中有「塑膠味」質疑她吸毒，她極力否認的同時驚覺，味道是從鄰居家飄過來，通知房東處理後反倒引來鄰居言語恐嚇，讓她每天都住得很害怕。

不只如此，瑪莉亞也曾住過鬼屋，起初沒有任何感覺，但每到半夜三、點就會聽到樓上傳來搬桌子的聲音，向管理員反映，對方愣住說：「樓上還沒租出去。」還有一次在家小睡片刻沒有聽到鬧鐘響，就在快遲到的時候，突然耳邊傳來一個男性的聲音，喊著她的名字。

▲▼瑪莉亞北漂住到鬼屋。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

更玄的是，瑪莉亞當時很常有鬼故事節目的通告，每次接到通告前都會發生難以解釋的事情，像是晚上睡到一半會感覺腳被抓住，睜開眼睛一看腳邊有很多隻手，她狂罵髒話才恢復正常，雖然害怕，可是只要一發生靈異事件，當天晚上或隔天就接到鬼故事的通告，讓她覺得冥冥之中似乎有好兄弟在幫助。