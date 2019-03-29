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才說五個字「我叫許維芳⋯」要哭了　聲林選手面臨難題

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季雖然已結束，不過許多選手們仍積極在為演藝之路打拚。最新一集《放聲週記》中，眾選手們一同上「正音班」，第一道考驗就是要自我介紹，沒想到許維芳才說了「我叫許維芳」就瞬間說不出話，差點當場潰堤，害羞地說：「我很容易受情緒影響，會想要哭。」讓眾人嚇到。

▲《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲▼許維芳自我介紹一緊張差點哭出來。（圖／ETtoday）

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▲《放聲週記》。（圖／ETtoday）

除了正音班的自我介紹有不少「笑果」外，選手們之後的快問快答也同樣讓人笑翻。最常見的「兩人掉進水裡要救誰」中，若選項都是選手，選誰都會對不起另一位，不過當要在蕭敬騰與林宥嘉兩位導師做選擇，則是讓選手們都露出艱難的表情，可見兩位導師在他們心中的地位。

▲《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲李友廷「我要淹死了」。（圖／ETtoday）

另外，第一屆冠軍李友廷的魅力雖高，但也抵擋不過小宇（宋念宇），就在大家都選小宇時，李友廷突然出現，他還搞笑魂上身，做出下沉的動作大叫說「我要淹死了」！還有一個插曲是，當張若凡被問「聲林中最愛的」，她思考一會兒後回答「鄭可強」，逗得全場歡呼，她笑說：「好朋友啊！」

▲《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲張若凡思考3秒後立刻回答「鄭可強」。（圖／ETtoday）

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關鍵字

聲林, 聲林之王, 李友廷, 許維芳, 張若凡, 鄭可強

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