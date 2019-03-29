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瞿友寧被爆台獨後現身　認了大陸劇組合作先了解「立場」

記者林映妤／台北報導

《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧近日又被微博網友爆台獨，牽扯出新戲《蜜汁燉魷魚》因此沒能上架。他29日出席金穗獎頒獎典禮，表示事後有和製作方聯繫，目前一切正常，但也承認合作之前都會互相了解「立場」。

瞿友寧無奈說：「這件事（爆台獨）早在去年就報過，反正就澄清嘛，播映就是一切照程序，照那邊法規，一切都會沒問題呀。我還問製作方有新的狀況嗎？他們也說沒有。現在戲預計年中左右會播，因為有兩個電視台、一個平台，他們要對時間才能一起播。」

▲▼瞿友寧 出席 第41屆金穗獎頒獎典禮。（圖／記者張一中攝）

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▲▼瞿友寧針對被爆台獨現身回應。（圖／記者張一中攝）

▲▼瞿友寧 出席 第41屆金穗獎頒獎典禮。（圖／記者張一中攝）

微博爆《蜜汁》原本預計3月25日播出，瞿友寧說根本就沒這回事，但劇組合作前會確認立場？他不否認，只是「拒絕台獨」不會特地列在合約，「他們只會說，不要傷害劇組。」瞿友寧再透露，「我從來就不想把政治談到這件事，我會跟製作方說如果信任我的能力，就好好的合作一檔戲。」

瞿友寧嘆，「這麼多人很難保證大家怎麼說，自媒體時代，大家都來寫一篇，看誰寫的大聲、關注越多，想到就寫，還可能寫一輩子。」至於戲劇掛名導演不是他名字，瞿也說，「當初想低調取個藝名好了，但審批還是用我自己本名。」

他透露下個月會在台灣開拍一部「史詩般的同志電影」，電影背景在1988年代，是個像年輕版《斷背山》的悲傷故事。選角都是線上演員，目前尚未能透露，電影成本砸6000萬。

▲▼瞿友寧 出席 第41屆金穗獎頒獎典禮。（圖／記者張一中攝）

▲瞿友寧新片即將開拍。（圖／記者張一中攝）

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