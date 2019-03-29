柯有倫香港婚宴娶美嬌妻　思念亡父小黑：相信爸看到了

記者林奕如／台北報導

柯有倫和老婆Donna去年11月登記結婚，29日在香港補辦喜宴，席開20桌，以簡單、溫馨為主，只宴請親朋友好友，讓大家感受他們的幸福。父親柯受良（小黑）16年前已逝世，他說出內心話：「感恩我的父親，把我們帶到這個世界上，我爸爸是最棒的，我們全家人都很想念你、都很愛你，也相信你都看到我們平安。」

▲柯有倫、Donna婚紗照美翻 。（圖／林莉婚紗提供）

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29日中午柯有倫依照習俗，先迎接太太，會場後喜氣洋洋拍照，至傍晚開始迎接賓客，由於父親柯受良（小黑）在香港有許多好友，柯有倫也邀請父執輩好友，來見證幸福的一刻。大喜之日迎娶老婆入門，他感性告白一句話：「謝謝老婆接受不完美的我，也謝謝太太，讓我找到存在的理由！」

▲柯有倫深情告白愛妻Donna 。（圖／林莉婚紗提供）

柯有倫在婚禮前24小時一刻也不得閒，忙著確認親友們是否平安、順利抵達酒店，「雖然香港並不遠，但很多家人都是長輩，也是不要讓他們擔心很多事情，可以很安心的到達房間休息。」之前籌備婚禮造成失眠，但柯有倫說可能忙過頭，現在已經沒有失眠問題，一覺好眠，但非常時期，一天大概只睡到3個小時。

▲柯有倫、Donna 29日在香港補請婚宴。（圖／林莉婚紗提供）

愛妻Donna穿著林莉提供婚紗，白紗35萬、晚禮服25萬，另一套拍照使用的禮服價值6萬元。至於會不會也想在台東老家補請喜酒，他說那是肯定的，尤其奶奶已經九十幾歲，會擇吉日回到台東，基本上幫奶奶一起慶祝、也補辦婚禮，邀請老家街坊鄰居和爸爸的老友一起參加。