米津玄師明晚台北開唱！《Flamingo》怪誕MV與歌詞有隱藏意義

文／haji

本周末即將席捲台北，舉辦演唱會的人氣創作歌手米津玄師，去年10月發表單曲《Flamingo》，日前已於KKBOX串流上線！而當時此首歌曲MV一釋出時，昏暗的地下停車場畫面，米津像是喝醉般的步伐邊走邊唱，以及歌詞、曲風，瞬間在網路上掀起熱烈的討論。

今天就來帶大家看看網友們是怎麼理解這首歌的吧！

解釋幾乎指向「花魁」一詞

由於〈Flamingo〉充滿和風的旋律以及特殊的唱腔，加上歌詞所使用的字詞，讓許多日本網友在第一時間都將此首歌曲所代表的意義指向「花魁」一職。「花魁」即為日本江戶時代的吉原遊廓（社交場所的一種）裡，對地位最高級遊女的稱呼。由於花魁會穿著華麗的和服，讓許多人不禁聯想歌名〈Flamingo〉所指「鮮豔的紅鶴」，是否就是在暗喻著花魁的形象，加上MV許多的畫面以及歌詞裡的蛛絲馬跡，更增加這一說法的可能性。

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米津玄師 『Flamingo』なう?



ファンクなサウンドに、時代劇に使われていそうな

「花魁」または「べらんめえ調」な歌詞、歌い回し?

MVでは、自身のポッピン的なダンスも?

一筋縄では行かない米津ワールド全開✨



『宵闇に 爪弾き 悲しみに 雨曝し 花曇り』https://t.co/R9l9xjmaGj — Lucky m New Account (@AccountLucky) January 26, 2019

而台灣Youtuber「KAZBOM」就有針對〈Flamingo〉的MV及歌詞做了分析影片，他的個人解釋也與「花魁」這一說法環環相扣，在影片中也以個人角度講出了MV當中米津玄師為何走路跛腳、兩輛汽車相撞的意義，最後更是提到了關於米津玄師所戴著耳環的象徵，雖是KAZBOM單方面的猜測解釋，不過也讓許多人稱讚：「能將MV看得這麼細已經很厲害了！」

米津玄師：「一開始想做的其實是異國感的民謠音樂」

對於這首〈Flamingo〉，米津玄師曾在廣播節目談到，一開始其實是想要做異國感十足的民謠音樂，結果不知不覺就做成和風感，最後成品居然是像演歌一樣的歌曲，是他自己也沒有想過的事情，這也使得這首歌更添一層神秘感。

而網路上對於〈Flamingo〉的解釋眾說紛紜，米津玄師也沒有證實過哪種講法是正確的，不過這也讓我們在聽歌之餘，能夠了解到每個人對同一首歌有著不一樣的感受、不一樣的看法，使得〈Flamingo〉在每個人的心中有不同的樣子，這或許就是聽音樂最大的樂趣了吧！

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