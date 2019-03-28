ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周興哲認了：歌曲靈感是微醺時激發！　創作時「都要小酌」

記者關韶文／台北報導

歌手周興哲擔任啤酒品牌年度代言人，這是周興哲出道以來首次代言酒類產品。記者會上，周興哲更化身為柏克金調酒師，他笑說，「這是自己第一次當調酒師，目前試過的人還沒有說不好喝的，是一款很適合在家裡嘗試的入門調酒。」

首支代言廣告中，展現不同於平常抒情暖男的形象，可以看到他穿著全套冰上曲棍球裝，靈活地在場上穿梭運球，他驕傲地說，畫面中不管是俐落的冰上運球，還是帥氣剎車鏟起冰屑，每個畫面都是自己親身拍攝，而且幾乎沒什麼NG，至於當初開始玩冰上曲棍球的原因，則是自己喜歡挑戰，高中特意選擇台灣比較少見的運動來嘗試。

▲▼周興哲。（圖／金車柏克金提供）

請繼續往下閱讀...

▲周興哲擔任啤酒代言人。（圖／金車柏克金提供）

事實上，周興哲本來就對啤酒略有研究，雖然給人溫柔形象，但他也熱愛運動，除了打籃球，他在國外也常常去滑雪，結束時習慣來碗熱騰騰的湯麵配冰涼的啤酒，會覺得非常幸福；另外自己在創作時也會小酌一點，他笑說自己在微醺時的創作靈感會特別好，EP中蠻多首歌曲靈感都是微醺時激發出來的。

聊到這次代言，周興哲表示自己很喜歡嘗試新事物，剛好這次代言柏克金啤酒有很多不同的體驗，像是第一次拍電視廣告、廣告歌曲也是自己的新歌，非常期待接下來可以在電視、網路和公車上看到自己的廣告；而調酒也是第一次嘗試，也因為這次代言讓自己對啤酒的認識更多了，很喜歡這種自我突破、不斷往前進的感覺。

推薦閱讀

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周興哲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 休傑克曼再獻美聲！怪物版「福爾摩斯與華生」聚集超狂4大咖
  2. 鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光
  3. 路嘉欣拼了！被弄暈當死屍拖地上走　對戲換真刀沒在怕
  4. 宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧
  5. 莊凱勛拋家棄子待新加坡　孤身一人煮飯、洗衣「練孤單」
  6. 余祥銓被附身「跳車拒送醫」　余天：法師進門就大鬧
  7. 杜汶澤限制級《G》片處處G點！狂嗆亞斯伯格男「低能兒」
  8. 2019還在聽！　梁文音「3首洗腦神曲」勾起粉絲共鳴
  9. 周興哲認了：歌曲靈感是微醺時激發！　創作時「都要小酌」
  10. 網紅「全程偷拍明星」還做節目播出！　青峰受害無奈：以後跟陌生人說話都會更怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366