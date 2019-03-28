周興哲認了：歌曲靈感是微醺時激發！　創作時「都要小酌」

記者關韶文／台北報導

歌手周興哲擔任啤酒品牌年度代言人，這是周興哲出道以來首次代言酒類產品。記者會上，周興哲更化身為柏克金調酒師，他笑說，「這是自己第一次當調酒師，目前試過的人還沒有說不好喝的，是一款很適合在家裡嘗試的入門調酒。」

首支代言廣告中，展現不同於平常抒情暖男的形象，可以看到他穿著全套冰上曲棍球裝，靈活地在場上穿梭運球，他驕傲地說，畫面中不管是俐落的冰上運球，還是帥氣剎車鏟起冰屑，每個畫面都是自己親身拍攝，而且幾乎沒什麼NG，至於當初開始玩冰上曲棍球的原因，則是自己喜歡挑戰，高中特意選擇台灣比較少見的運動來嘗試。

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▲周興哲擔任啤酒代言人。（圖／金車柏克金提供）

事實上，周興哲本來就對啤酒略有研究，雖然給人溫柔形象，但他也熱愛運動，除了打籃球，他在國外也常常去滑雪，結束時習慣來碗熱騰騰的湯麵配冰涼的啤酒，會覺得非常幸福；另外自己在創作時也會小酌一點，他笑說自己在微醺時的創作靈感會特別好，EP中蠻多首歌曲靈感都是微醺時激發出來的。

聊到這次代言，周興哲表示自己很喜歡嘗試新事物，剛好這次代言柏克金啤酒有很多不同的體驗，像是第一次拍電視廣告、廣告歌曲也是自己的新歌，非常期待接下來可以在電視、網路和公車上看到自己的廣告；而調酒也是第一次嘗試，也因為這次代言讓自己對啤酒的認識更多了，很喜歡這種自我突破、不斷往前進的感覺。