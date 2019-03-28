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熊仔新專輯3000張預購全賣完！　「鋪梗1年」粉絲敲碗狂追

記者關韶文／台北報導

饒舌鬼才熊仔，睽違4年再出輯，以虛擬角色「豹子膽」（BOWZ）的名義推出全新概念大碟《夢想成真》，限量3000張預購數量全數賣完，熊仔最想跟歌迷說「對不起謝謝」，接下來還會透過別的形式，竭盡所能彌補大家！

熊仔新專輯《夢想成真》結合漫畫、社群媒體、視覺影像等元素，描述一位不得志的地下饒舌歌手豹子膽，如何竄升至主流樂壇的頂端，再因自身業果墮落谷底、接受永生懲罰的故事，從去年4月開始在IG以漫畫形式連載，狂吸5萬粉絲「追劇」1整年！順著劇情發展，新歌也在YouTube接續發表，此作法前無古人，後無來者，熊仔不但成功超越自己，也為華語樂壇帶來史無前例的概念大作。

▲▼熊仔。（圖／索尼提供）

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▲▼熊仔新專輯預購成績開紅盤。（圖／索尼提供）

▲▼熊仔。（圖／索尼提供）

實體專輯還未發行就造成轟動，內含實體CD、250頁「豹子膽公式彩蛋設定集」，完整收錄連載漫畫原作、設定及彩蛋解析、作者訪談，深入揭密豹子膽的傳說知識，也是熊仔回饋給歌迷朋友的音樂創作大禮。

首波主打《給愛麗絲》MV上週四在YouTube首播後佳評如潮，網友在底下留言「無限期支持把這張專輯拍成電影啊」、「已經分不清我在聽音樂還是看電影了﻿」，還有歌迷大推這支MV拍出美劇的高水準，「什麼時候要在Netflix上架？」紛紛期待新專輯有更多MV推出，開啟「BOWZ宇宙」，打造豹子膽的獨特世界觀。

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