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正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

▲美女記者王乃伃。（圖／翻攝自王乃伃IG）

▲美女記者王乃伃被爆與主播吳宇舒老公曖昧。（圖／翻攝自王乃伃IG）

娛樂中心／綜合報導

23歲中天新聞台正妹記者王乃伃，被爆與東森新聞台37歲女主播吳宇舒老公、中天新聞政治組記者朱凱翔辦公室曖昧，隨後她被起底從去年底就開始主跑高雄市長韓國瑜的系列新聞，IG上還有與韓國瑜的合照。王乃伃目前在公司傳出被調組，不過朱凱翔則積極搶救她到自己的節目。

▲記者王乃伃。（圖／翻攝自王乃伃IG）

▲王乃伃曾參加過中天的「華人普立茲超級星光大道」。（圖／翻攝自王乃伃IG）

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根據鏡週刊報導，比吳宇舒小14歲的王乃伃，曾經參加過中天的「華人普立茲超級星光大道」。根據當時報導指出，「以優異成績進入決賽的參賽者王乃伃，因為父親必須換肝，原先打算捐肝救父、不得不棄賽，後來由哥哥配對換肝成功，在父親的期許下如期參賽，坎坷背景讓評審眼睛為之一亮」。

王乃伃3月19日中午掛急診，隨後朱凱翔也到醫院關心。朱凱翔已年近40歲，兩人相差17歲，雙方傳訊時，更疑似向王乃伃表示「妳是叔叔的寶」。據悉，2月19日時也被拍到朱凱翔開車載王乃伃到內湖家，但朱家在新店並不順路，後來回到新店再載吳宇舒去診所看病。

吳宇舒老公朱凱翔爆曖昧王乃伃。（圖／鏡週刊翻攝王乃伃臉書）

▲王乃伃跟朱凱翔公開在臉書打情罵俏。（圖／翻攝自王乃伃臉書）

報導也指出，王乃伃3月12日下午跟媽媽逛微風南山，但都當起低頭族，忙著在傳LINE，從對話框可看見，王乃伃跟一名叫做Rex的男人在傳簡訊，而朱凱翔的英文名字就叫Rex。

▲王乃伃IG曬與韓國瑜合照。（圖／翻攝自王乃伃IG）

▲王乃伃IG曬與韓國瑜合照。（圖／翻攝自王乃伃IG）

據了解，王乃伃從去年底開始就貼身採訪韓國瑜，IG上曬出跟韓國瑜的合照，她更抖出韓國瑜當時讓朋友載去林園，「結果大迷路停路邊，我上前問說需要導航嗎？韓市長直說妳上車帶路吧」，可看出兩人交情不差。

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王乃伃, 吳宇舒, 朱凱翔

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