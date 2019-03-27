網讚「台灣最有實力女團」　Roomie凱悌懷孕了！

記者張筱涵／綜合報導

出身於女團Roomie的成員凱悌（Katie、張舜寧）去年嫁給智利籍男友Marco，相知相惜的俊男美女組合讓粉絲也在第一時間送上祝福，沒想到不到一年的時間，他們就有了要當爸媽的好消息了！

▲ROOMIE。（圖／資料照／記者蕭采薇攝）

凱悌25日一連在IG上傳2個影片，夫妻倆坐在鏡頭面前說著「要看了嗎」，Marco默默拿起驗孕棒將檢驗結果對著鏡頭，她一看到兩條線的結果嚇得摀起半張臉反覆說著：「我就覺得我懷孕了！」Marco跟著眼眶泛淚緊擁著老婆，接連充滿愛意的親上對方，如此幸福又可愛的畫面讓戴愛玲也跟著被感染笑說：「太可愛了你們！」

請繼續往下閱讀...

▲凱悌和Marco一看到驗孕棒兩條線感動得抱在一起。（圖／翻攝自凱悌IG）

事實上，凱悌曾是在2011年出道的女團Roomie的一員，當時她們以《So long》這首歌作為出道曲，輕快曲風和超強實力的唱跳LIVE表演被網友盛讚「這才是台灣女團應有的水準」。

雖然Roomie已在2013年解散，但近幾年在PTT論壇和DCARD都還是會有人提起她們，每次有人發相關文時大家都稱讚「真的很有實力」，同時也覺得一些可惜，但她們每個人現在也找到了自己的出路，為了夢想而努力，米非為是男孩樂團主唱，林采欣是SOLO歌手，安柏兒後來擔任音樂組合AMYO主唱，林珈安為演員，凱悌現在經營著運動休閒舞蹈教室。

▼Roomie《So long》MV。（影片／取自avextaiwan YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

▼Roomie《So long》LIVE表演。（影片／取自chocowing YOUTUBE，如遭刪除請見諒）