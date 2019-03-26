孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

娛樂中心／綜合報導

藝人孟耿如的弟弟在近日輕生，得年23歲，消息一出震驚眾人，據悉孟弟在死前曾傳訊給女友稱：「我都已經準備好了！」女友隨即通知他的家人，沒想到最後還是來不及將他從死神手上搶救回來。

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▲孟耿如弟弟逝世前曾傳簡訊給女友 。（圖／翻攝自孟耿如IG）

根據《中國時報》報導，孟弟弟是在文山區住家的陽台上吊身亡，他在離世前曾傳訊交往剛滿一年的女友：「我已經準備好了。」女友發現不對勁，立刻通知孟家人，家屬回到家查看後，隨即報警，沒想到救護車趕到，為他進行搶救後，仍宣告不治。





▲孟耿如與弟弟感情非常好。（圖／翻攝自IG／孟耿如）

據悉，孟耿如弟弟是家中老么，也是獨子，患有憂鬱症已經一陣子了，上月底才與姐姐孟耿如一起慶祝生日，孟耿如還在IG上曬出兩人合照，祝福弟弟：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子♥ 永遠愛你。」沒想到事隔1月，弟弟就已經離開人世，孟耿如受到打擊，心裡也很難過，但堅強地沒有聲張，現在陪著父母處理後事；包括舞台劇《花吃花》在內，她仍會繼續完成已排定的工作。

男友黃子佼低調不便多做回應，僅說：「謝謝關心。抱歉剛剛在飛機上，才落地青島。孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力把情緒維繫，請各位媒體多體諒包涵。我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

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