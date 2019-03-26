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網友心疼賈乃亮「吃喝拉撒一人擔」　竟釣出李小璐本尊親diss：他給過我什麼

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星李小璐2017年底爆出與饒舌歌手PG ONE共度一夜，雖然老公賈乃亮曾表示信任她，但「過夜風波」仍使夫妻倆婚變消息頻傳。26日微博也流傳，有人為賈乃亮留言打抱不平，卻意外得到李小璐親自出面回覆，這讓網友們摸不著頭緒，紛紛好奇是不是「帳號被盜」了。

▲▼李小璐和賈乃亮。（圖／翻攝自微博／賈乃亮、李小璐）

▲李小璐婚變1年…帶女兒現身！　「1大1小牽手逛街」。（圖／翻攝自微博／李小璐Super璐）

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▲李小璐過去和賈乃亮感情甜蜜（圖／翻攝自微博／李小璐、賈乃亮）

26日微博熱搜榜上突然出現「李小璐diss賈乃亮」，這個熱搜關鍵字令網友們十分好奇，原來是起源於一篇2018年的文章。這篇文章近日在微博上流傳，內容大多是站在李小璐的立場為她設想，並讚她是個堅強的媽媽，為了女兒甜馨願意變得低調，不僅私下申請新的微博帳號，也不願再和老公爭執，並以「怒其不爭，哀其不幸」來形容李小璐。

▲李小璐婚變1年…帶女兒現身！　「1大1小牽手逛街」。（圖／翻攝自微博／李小璐Super璐）

▲李小璐和女兒甜馨。（圖／翻攝自微博／李小璐）

有網友看了文章後，寫下「倒打一耙」，並直言李小璐賺的錢都必須交給父親，「吃喝拉撒全由賈一人承擔，他不賺錢母女倆喝西北風去啊？」

事隔多時，26日李小璐卻親自回覆了這則留言，並不客氣的反問「你哪隻眼睛看見她吃喝拉撒都靠賈乃亮的錢？你又看見賈乃亮給過她什麼？！」字裡行間都看得出不滿的情緒，更坦言自己覺得這篇文章寫得很真實。

對於她用本尊的帳號親自反擊，網友們十分意外，質疑李小璐回覆時刻意用「她」來代替自己，可能是帳號被盜，或是忘了切換帳號；但也有人不以為然的酸她「顛倒黑白了吧，離婚不是自己出了事情以後才有的嗎」、「 賈乃亮給了你愛情、家庭、女兒和信任，而你給了賈乃亮一頂綠帽子」，甚至感嘆本來幸福的一家落到如今形同陌路，「還不跟這種女人離婚嗎？」

 也許是沒想到會引起如此熱烈討論，目前相關評論都已刪除，李小璐本人也尚未針對回覆網友留言一事做出說明。

▲▼26日李小璐親自回覆網友留言讓人超意外。（圖／翻攝自微博／扒皮愛八卦）

▲▼26日李小璐親自回覆網友留言讓人超意外。（圖／翻攝自微博／扒皮愛八卦）

▲▼26日李小璐親自回覆網友留言讓人超意外。（圖／翻攝自微博／扒皮愛八卦）

▲26日李小璐親自回覆網友留言讓人超意外。（圖／翻攝自微博）

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