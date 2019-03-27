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快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

記者盧薇淩／台北報導

歌手張懸經過3年休息後，以本名「焦安溥」正式復出，她今年1月剛被拍到新戀情，隨後經紀人也證實兩人已經穩定交往2年，沒想到27日傳出喜訊，在親自寫給歌迷的電子信中，焦安溥表示，「今年與為了明年綁在身上的幕後工作依然繁重，工作的日子裡那天我發現自己懷孕了。（看電子報的人別驚慌這種事我驚慌就可以了，而且我已經驚慌完了XD）」，突然報喜引起歌迷驚呼。

▲▼安溥（張懸）《煉雲》台北小巨蛋演唱會。（圖／聯成娛樂提供）

▲焦安溥宣布懷孕。（圖／聯成娛樂提供）

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歌手張懸和男友阿維交往2年，在電子信中，透露寶寶性別是男生，她稱寶寶為「小人先生」，更說好友張鈞甯搶著當乾媽。她也提到，家人得知她懷孕時，第一時間都是先關心她的感受，讓她感動不已，「這些都讓我深感自己依然被祝福著我能是我自己，而不是突然只能用女人或是公眾人物的身分去思考人生此刻的轉折，這一刻我盼望，更多的，能不能是所有的，這世上的女孩子都能被身邊的人這樣尊重，對待與關懷。」

焦安溥電子信部分內容：

今年與為了明年綁在身上的幕後工作依然繁重，工作的日子裡那天我發現自己懷孕了。（看電子報的人別驚慌這種事我驚慌就可以了，而且我已經驚慌完了XD）

這兩年跟男友討論時，原本都以為這比較可能是明後年才靜得下心去思考，要否真要嘗試的計畫，畢竟我的價值觀裡不曾在這一題上打過勾。這段時間像是穿越一個前半生所有回憶和這世界未知的哲學隧道，邊調適邊陪著自己想了許多事。散步真是一個雖然有時嚴厲，但永遠真誠知心的老朋友。家人們都很高興，妹妹也要有第二個小孩了，雖然這不在我近年的安排裡，但當她說起我們小時候曾提過若小孩能一起長大，童年回過頭反而給後來三十年沒再想過這事，也只是努力工作嘗試進步的我一些複雜但溫暖的舊味。

謝謝這段時間經紀人小鞭的爽朗，貼心與陪伴，男友阿維的支持和牡蠣音樂夥伴們的照顧，鈞甯說她很懂小人所以她當乾媽。好朋友們各自的反應都很他/她們自己，他們滿喜歡的，我也滿喜歡有機會看到這樣的他們。我想我最感動的是，哥哥、妹妹跟生命中的好朋友每個知道的時候，他們第一時間都是先關心我的感受，這些都讓我深感自己依然被祝福著，我能是我自己，而不是突然只能用女人或公眾人物的身份去思考人生此刻的轉折，這一刻我盼望，更多的，能不能是所有的，這世上的女孩子都能被身邊的人這樣尊重，對待與關懷。

這陣子深深謝謝身邊每個了不起的好朋友，他/她們應該就是我唯一能親自介紹給一個小小人的，這世界最棒的一群活生生的傢伙了，最近的人生轉折讓我體會到，我是如此深愛我生命中的人，眼前的新的進度是，敢沒問過我意見就要來被生的小人很罕見也所以很勇敢…於是尊敬你吶，這位小人先生。

寫了一封很不擅長的雜記，但很開心去年做了寫電子報的決定，才能這樣和看信的你分享這些偶爾文藝，偶爾驚悚的事 XD。

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