快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

記者林奕如、傅家妤／綜合報導

孟耿如親弟驚爆過世！她先前才剛經歷與黃子佼的狗兒子過世，沒想到26日又驚爆出比她小5歲的弟弟輕生過世，消息震驚眾人！

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▲孟耿如弟弟逝世。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

經紀人26日向《ETtoday星光雲》記者證實，孟耿如年僅23歲的弟弟輕生離世，她如今陪在父母身邊，幫忙處理後事：「姐弟感情很好，她也很難過，現在幫忙照顧家裡，現在忙舞台劇《花吃花》，她很堅強，不討論細節。」男友黃子佼在也回應稱：「謝謝關心。抱歉剛剛在飛機上，才落地青島。孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力把情緒維繫，請各位媒體多體諒包涵。我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

▲孟耿如1月前剛幫弟弟慶生。（圖／翻攝自IG／孟耿如）

事實上，孟耿如於弟弟的感情非常好，平日也不時會在社群網站上與弟弟相處的點滴，在一個月前，她才在IG上PO出與弟弟的慶生合照，寫下對對方的期望：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子，永遠愛你。」姐弟倆的感情非常好，孟耿如在家中排名老二，輕生的弟弟孟耿德是老么，是家中獨子，據悉孟弟患有憂鬱症已經一陣子了，他有一個剛交往滿1年的女友，事情發生後，他的女友與家人都傷心欲絕，孟耿如目前也在家中陪伴二老。

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