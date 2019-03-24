王瞳《那麼旺》喊話參賽者　「上台就放下人生不如意」

記者許逸群／台北報導

民視《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》繼1月份於高雄舉辦大型海選後，今（24日）在台中舉辦2019年度的第二場大型海選。現場星光熠熠，當家主持人王瞳與許富凱以一首《小姐請你乎我愛》開場，王瞳也引用「87樂團」的歌曲來給予所有參與海選的民眾鼓勵。

▲《台灣那麼旺》台中海選，現場人潮眾多。（圖／民視提供）

主持人王瞳不只是民視當家花旦，也是「87樂團」的鍵盤手，她表示若要她站上台唱歌，必須花很長的時間做自我心理建設，才能克服上台的緊張感，所以她很佩服前來海選的每一位選手。她主持幾集下來，發現很多選手因為緊張失常，「因為每個人都準備了很久來參賽，卻因為緊張被淘汰。」

請繼續往下閱讀...

▲藝人們也藉此給予參賽者鼓勵及建議。（圖／民視提供）

同時，王瞳也引用了「87樂團」歌曲《傑作》中的歌詞涵義，來鼓勵每位海選的選手們：「能夠做自己喜歡的事是最快樂的，上了台就請放下人生中的不如意，好好地用自己的聲音和熱情去感動聽自己唱歌的人，每位選手都是自己生命中的傑作！」

另外，即將於4月份舉辦演唱會的許富凱，也獻上了一首自己新專輯《我毋是你想的遐爾快樂》的主打歌；節目的評審老師「荒山亮」則是演唱了自己膾炙人口的歌曲《煙花》。眾星的演出，讓海選的開場彷彿是一場小型演唱會，讓在場的觀眾、海選選手和粉絲們都聽得如痴如醉。