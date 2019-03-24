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韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」主持人嚇傻

記者吳睿慈／綜合報導

演員王大陸過去憑藉電影《我的少女時代》在韓人氣飆漲，紅到在韓舉辦舉辦見面會，門票秒殺。他睽違3年再度訪韓，這次是為了電影《一吻定情》宣傳，22日與粉絲近距離接觸，現場有位影迷希望與他合照，他竟直衝往台下走，引來陣陣驚呼，得到主持人稱讚「史上最好粉絲福利」，影片引起討論。

▲▼韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」韓主持人嚇傻。（圖／翻攝自王大陸IG、supershinstudioYoutube）

▲王大陸突然走下台與粉絲自拍，全場嚇傻。（圖／翻攝自supershinstudioYoutube）

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王大陸22日在韓舉辦小型Showcase，他穿著黑色西裝帥氣登場，當活動接近尾聲時，有位韓國女孩不捨大喊「請跟我自拍」，他透過翻譯得知粉絲的要求，零猶豫馬上就走下台，突如其來的動作，令主持人震驚直呼：「天阿，王大陸演員粉絲福利真的....史上最好。」而他親自下台與粉絲合照，更是讓全場觀眾驚喜連連。

▲▼韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」韓主持人嚇傻。（圖／翻攝自王大陸IG、supershinstudioYoutube）

▲▼王大陸親自下台與粉絲自拍，還安慰對方「不要哭」，主持人真心震驚。（圖／翻攝自supershinstudioYoutube）

▲▼韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」韓主持人嚇傻。（圖／翻攝自王大陸IG、supershinstudioYoutube）

下台後，王大陸發現該名女生爆哭，他還用英文安慰「別哭別哭」，答應與女粉自拍，而他走回舞台時，還不忘調侃粉絲「這個妹妹演戲演得不錯，我走過去就不哭了。」他演出粉絲自拍前後的差異，成功逗笑所有人，主持人也不斷讚嘆「真的是史上最好的粉絲福利」。

▲王大陸在韓人氣很高。（圖／翻攝自王大陸微博）

▲王大陸在韓人氣很高。（圖／翻攝自王大陸微博）

事實上，王大陸與勝利有交情，男方近日捲入一連串負面新聞，他原本在韓宣傳電影舉辦的記者會也突喊取消，不少人猜測取消原因跟勝利有關，不過，他看起來心情不受影響，粉絲互動照常舉行，依舊留下美好的訪韓回憶。

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