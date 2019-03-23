《101》23歲心善男孩爆紅！　DIY娃娃「默默捐錢流浪狗團體」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE 101》第四季開播在即，官方近日接續釋出練習生名單，其中一名曾經演過網路劇《yellow》的李洗賑（音譯）因長得帥氣、心地善良，現在韓掀起熱烈討論，有粉絲翻出他所經營的IG帳號，主要販賣一些手工藝娃娃，且他還把部分收入捐給流浪狗愛心人士，令粉絲感動不已，成為近期備受關注的練習生之一。

▲▼《101》練習生李洗賑被挖出心善事蹟，販賣DIY娃娃，爾後默默將部分收入捐給流浪狗團體。（圖／翻攝自IG、韓網）



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李洗賑生於1996年，現年23歲來自iME Korea經紀公司，他不僅擁有可愛外型，還有粉絲發現他連手也很巧，曾在自己經營的IG帳號「marimong.official」販賣手工藝娃娃，偶爾也會參與衣服設計，不過，他近日因參與選秀節目《PRODUCE 101》錄製，無法同時經營個人手工商品，在IG上向粉絲道別「因為個人因素暫時無法運營marimong（마리몽）」，他向粉絲約定會以更好的面貌回歸，感謝粉絲等待。

▲李洗賑捐款證明曝光。（圖／翻攝自IG）



▲李洗賑手很巧，除了DIY飾品外，還有參與衣服設計。（圖／翻攝自IG）



特別的是，他非常愛護小動物，有粉絲翻出他的IG，發現李洗賑販賣手工藝以外，還默默捐出部份收益給「劉爸媽」（流浪狗愛心團體），IG上附有他匯款的證明，他也藉此向粉絲表達謝意，「感謝大家對marimong（마리몽）的喜愛。」而他的愛心曝光後，現在韓網掀起討論，也有大批網友直呼「娃娃可愛想買」。