韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「Burning Sun」事件延燒，除了勝利，夜店還有一位大人物投資，正是「台灣林太」，她現成為韓網熱搜關鍵字，所有人都好奇這位林太真實身份究竟為何。節目《我想瞭解它》23日挖出更多夜店內幕，竟發現演員池昌旭也曾與林太合照過，對此，不少網友猜測池也許是下一個李宗泫，怎料，真相大反轉，節目表示「失誤」，忘記幫池昌旭打馬賽克，如今在韓網遭罵翻。

▲池昌旭與「台灣林太」合照外流，沒有被打上馬賽克，慘遭認為是下一個李宗泫。（圖／翻攝自SBS）



池昌旭23日遭節目《我想瞭解它》曝光與「台灣林太」的合照，但他的臉清楚地曝光、沒有打上馬賽克，由於該節目同時間還曝光C羅與朴韓星老公的合照，但C羅有被打馬賽克，輿論便開始懷疑池昌旭是否與勝利有關，是否就是下一個李宗泫，還有人留言「池昌旭跟李宗泫關係很好，掰掰」，池昌旭因此登上韓網熱搜第一名。

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▲池昌旭、林女士（台灣林太）現在是韓網熱搜第一名、第二名。（圖／翻攝自naver）



對此，池昌旭經紀公司緊急出面滅火「池昌旭與照片裡的人物（台灣林太）完全沒關係，只因為是粉絲要求合照才照的。」公司強調目前網路上流傳許多惡意謠言損害藝人名譽，已經傷害到池昌旭本人，他的粉絲以及家人，希望網友自制別再造謠。

▲連C羅的合照都有打馬賽克，唯獨池昌旭沒有，慘被懷疑。（圖／翻攝自SBS）



經紀公司出面澄清，令粉絲相當心疼池昌旭，要求節目《我想瞭解它》給真相。怎料，節目組在24日也出面解釋「沒有幫池昌旭打馬賽克是我們的失誤」，池昌旭白白背了遭辱罵的冤屈。節目組解釋，C羅與朴韓星老公、林太的合照雖有打馬賽克，但字幕有打上C羅，而池昌旭沒打馬賽克，純粹是失誤，節目只是想表達，林太認識很多南韓藝人，但池昌旭與「Burning Sun」事件毫無關係。

節目組聲明發出後，令粉絲大感傻眼，無奈為池昌旭喊冤「他都要退伍了還搞這齣」、「退伍前還要上熱搜」。