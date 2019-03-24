蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

記者李湘文／綜合報導

藝人蔡凡熙有著帥氣外型，去年演出電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，飾演談戀愛總被阻撓的少年，收到不少關注。戲外，他也一直沒有傳出戀情，23日卻突然在Instagram宣布：「穩定交往中。」瞬間引來粉絲熱烈討論！

▲蔡凡熙。（圖／翻攝自蔡凡熙Instagram）

蔡凡熙23日在Instagram PO文，曬出同公司師弟朱軒洋的自拍照，並簡潔明瞭的配文：「穩定交往中。」彷彿是在宣布戀情，讓不少粉絲乍看嚇了一跳。許多人驚訝留言「？？？」，也有人意外「是男的」，卻還是給予祝福。

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▲蔡凡熙突然PO出朱軒洋的照片，寫下「穩定交往中」。（圖／翻攝自蔡凡熙Instagram）

不過，朱軒洋本人馬上出面拆台，在蔡凡熙的PO文底下打槍：「我喜歡女生。」此外，他還在自己的Instagram上傳2人合照，澄清「只是朋友哦」，極力撇清交往的模樣令網友發笑「你們兩個說的好像不太一樣喔」、「我相信凡熙的才是真的」。

▲朱軒洋澄清「只是朋友」。（圖／翻攝自朱軒洋Instagram）

蔡凡熙在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》中，跟朱軒洋飾演一對搞笑死黨，戲外感情也很好。他曾透露，第一次見到朱軒洋時，因為想要變親近，就邀約來自己家裡住宿打電動，結果真的就一起住了很久，培養出像兄弟一樣要好的情誼。

▲蔡凡熙和朱軒洋隸屬同公司，感情要好。（圖／翻攝自蔡凡熙Instagram）