勝利：爆料記者是自己想紅！　痛批「個人隱私被侵犯」網友傻了…

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《我想瞭解它》（又譯：我想知道真相，그것이 알고 싶다）23日做了這陣子勝利和Burning Sun衍生出的事件報導，勝利這陣子除了接受訪問外，也對該節目組表達自己的立場。

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▲勝利多次接受警方調查。（圖／視覺中國CFP）

勝利雖然沒有親自接受《我想瞭解它》的訪問，但以嚴肅甚至有些憤慨地口氣傳了長篇簡訊給製作組，他認為整件事情的爆發點（聊天紀錄被公開）也是犯罪行為，並且利用他沒辦法自由對外澄清或發表意見的這點，就直接將未確認過事實真相的東西報導出去，痛批演藝部記者是為了自己想紅。

部分韓網友看了他的簡訊後相當傻眼，「真的很誇張，都已經有這麼多證據了還在這邊辯解」、「說這麼多就是想說自己是隱私被流出的受害者嗎」、「你是小學生嗎」，也有人認為勝利某種程度上說得也算正確，的確未經同意就將他人隱私流出的人也有該受到的懲罰，一切就等警方調查結果。

▲勝利傳簡訊給《我想瞭解它》節目組。（圖／翻攝自韓媒《xportsnews》）

【勝利簡訊全文】

雖然我現在不是能出來表示什麼的立場，但我認為這次的事件是「由犯罪點燃的罪刑」，未經許可將私人手機資訊流出，並將這件事情包裝成「公益舉報」引導輿論發展。

不具名（也可譯「無名」）律師在採訪中說是他向國民權益委員會舉報的，但國民權益委員會明明是該保護舉報者的地方，舉報者卻出面接受訪問了。另外，演藝部記者上了SBS主要的新聞節目，都沒有揭露資料出處，就為了成名把還沒確認是否屬實的東西進行報導。

我們有所屬經紀公司管理，沒辦法自由出面提出異議、對應輿論，沒辦法指出什麼是對的什麼是錯的，我想（他們）因為知道情況是這樣，所以才會某種程度上惡意利用了這一點吧。

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