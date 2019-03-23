她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星宋智孝長相美麗、個性大方親切，在節目《Running Man》裡自然不做作的表現深受很多粉絲喜愛。她23日出席深圳活動，頂著短髮出現，不少人到場朝聖美顏，不過，現場也發生小插曲，一名粉絲疑似激動到在她面前哭出來，嚇得宋智孝當場驚慌、不斷安慰「別哭，沒事沒事」，最後還送上擁抱，暖哭粉絲。

▲宋智孝23日在深圳出席活動，突然遇到一名粉絲爆哭。（圖／CFP）



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宋智孝23日為品牌出席深圳活動，在大陸同樣擁有高人氣的她，吸引大批粉絲到場朝聖，這也是她難得再以短髮造型亮相的場合，微博不少網友分享照片，她穿著白色休閒長版外套現身，短髮及肩，在面對粉絲的呼喊聲，她親切地轉向觀眾區問好。

▲▼粉絲突爆哭，宋智孝簽名時還緊抓著對方的手，不斷安慰「怎麼哭了」。（圖／翻攝自微博娛閣主）



▲宋智孝最後送上大大擁抱。（圖／CFP、翻攝自微博娛閣主）



特別的是，當天有位粉絲突在她面前哭出來，宋智孝驚慌地捧著對方的臉喊著「別哭，沒事沒事」，就連簽名時都握著粉絲的手，嘴裡安慰「幹嘛哭呀」，接著遞上衛生紙，為了聽清楚對方講話，她把耳朵靠向粉絲身邊，最後給予大大擁抱，還特地用中文大喊「加油」，這幕全部旁邊的觀眾錄下來，在微博上備受討論，許多粉絲淚崩直呼「這姊姊是天使」、「心美心也美」。

宋智孝安慰粉絲影片點我