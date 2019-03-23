河成雲暴衝台下繞場一圈！和粉絲四目相交　邊跑邊點頭

記者吳孟庭／綜合報導

南韓Wanna One出身的成員河成雲在台舉辦個人粉絲見面會，粉絲驚喜準備應援影片和生日蛋糕，看完他眼眶濕潤，直呼「真的差點要哭了」，甚至直接拿鏡頭跟全場大自拍。不知道是否太開心了，在安可歌曲居然爆衝下台，面對粉絲一一點頭感謝，展現親民的一面。

▲▼韓偶像河成雲在台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

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河成雲今（23）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人見面會，一連帶來《잊지마요（Don't Forget）》、《BIRD》、《오.꼭.말（Tell Me I Love You）》、《문득（Remember You）》、《Lonely Night》等新專輯內的新歌，開全麥能動能唱，讓粉絲一飽耳福。

到了最後安可曲目，他不知道是不是太開心，突然無預警從舞台跳下，並從最前方奔上樓梯到中間的區域，整整繞場一圈才回來，讓粉絲全都暴動。而他和粉絲四目相交，還邊跑步邊點頭感謝，並露出燦爛微笑，依依不捨揮手致意後，才跳回到舞台上。

▲河成雲突然跑下台，全場站起來狂拍。（圖／讀者提供）

在見面會後半，粉絲也舉辦驚喜應援影片，紀錄了他在《Produce 101》的打拼歷程，以及這些年來好笑的、認真的幕後畫面，這時工作人員推出有著他Q版人像的慶生蛋糕，他看完直呼，「真的太感動了，我差點要哭了」，還頻頻用中文說「我愛妳們」，但還是不改搞笑，拿起手機對著蛋糕說，「但是先讓我跟這位朋友自拍一下。」

▲河成雲被粉絲慶生應援感動，但還是搞笑說要先跟蛋糕自拍。（圖／讀者提供）

會後河成雲與粉絲進行擊掌與合照，透露可能晚餐會去吃火鍋，叮囑大家都要小心回家、吃飽飽，預計明早搭乘飛機離開，班機不對外公開。