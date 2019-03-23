華莎罕見談男友「半夜貼心買宵夜」！意外洩漏真實身分？

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團MAMAMOO成員華莎去年和饒舌歌手LOCO合唱《不要給（주지마）》誕生的粉紅泡泡，讓歌迷力拱兩人交往，她也罕見談論自己的戀愛經驗，「就算是凌晨5點，我想吃什麼他也會去幫我買來。」主持人姜虎東（正名姜鎬童）套話對方是藝人，她潛意識點頭但又極度否認，給粉絲無限遐想。

▲華莎分享談戀愛經驗。（圖／翻攝自SBS）

請繼續往下閱讀...

華莎螢幕上的形象性感開放，上電視節目《俘獲芳心頻道》，主持人梁世炯以為她談過很多次戀愛，但現年23歲的她否認，「其實只交往過1個男人，是第一也是最後一個」，讓在場主持人十分意外。

她回憶，「第一次見面是冬天的時候，其實一開始是我倒追他差不多1年了，後來真的在一起之後，反倒是對方對我特別用情，例如凌晨已經5點，我想吃什麼就會幫我買來，或是睡覺睡一半也會為了我出門，害我以為世界上所有男人都是這樣。」

▲姜虎東誘導詢問對方是否是藝人，華莎多次點頭反應不過來。（圖／翻攝自SBS）

姜虎東詢問，這是在全州（華莎老家）發生的還是首爾，她回答是首爾，接著主持人又試圖推敲時間點，「華莎是幾歲來首爾的呢？」聊著聊著，不愧是王牌主持，姜虎東拋出一句：「現在對方身為藝人也過得很好嘛...」，華莎一時沒有反應過來，下意識點頭好幾次，才發現被誘導了，接著傻笑回應「在胡說什麼呢？」這曖昧回答也引起粉絲遐想。