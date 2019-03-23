認識的女人都叫來！勝利性招待日商還仔細叮囑「百倍奉還」

記者吳孟庭／綜合報導

韓娛圈爆發的勝利事件，雖然他只承認將夜店登記成餐廳營業，否認性招待一事，但媒體再度披露勝利與朴韓星（朴寒星）老公聊天室內的關鍵對話，「把所有認識的女人都叫來！」，還千交代萬交代：「從A會長那裡得來的，要百倍奉還！」而對日商如此處心積慮，背後原因也被爆出。

▲勝利性招待的日商中有「觀月亞里莎老公」。（圖／翻攝自勝利IG）

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根據《SBS 8點新聞》報導，勝利在2015年底準備了一場「特別的」聖誕趴踢，指出勝利在聊天室內號召，「因為A會長要來，格外好好準備一下」、「從A會長那裡得來的，要百倍奉還」。

這時朴韓星老公，也是勝利的事業夥伴劉仁碩（暫譯，유인석）也在群組內指示，「這次的目標是讓日本客人馬上就想再來的程度」，還要把所有認識的女人都叫來，浮誇比喻要讓其他夜店都看不到女人，顯示對日本客人格外照顧。

據報導打馬過的照片，勝利與劉仁碩接待的日本商人群，裡面就有日本女星觀月亞里莎的富商老公青山光司，不只找來女人，連飲食都一起照料，點了高級食品「祀奉」他們，盛大辦了一場聖誕趴。

▲勝利和觀月亞里莎、青山光司私交匪淺。（圖／翻攝自青山光司IG）

《SBS》表示，勝利之所以這麼殷勤照顧，原來是因為他之前開的連鎖拉麵店，商標管理者的註冊名字，就是青山光司成立的「KRH株式會社」，這樣看來三人的關係非常清晰，原來日本富商是勝利事業的金主，才如此費盡功夫進行招待。

而劉仁碩也不會直接在聊天室內用性招待等明顯字眼，而是「我會送禮物過去」來暗示，但對話中會討論「接待日本客人後剩下的呢？」、「有6個女人跟日本人走了之後還剩很多」等等，顯示並不是單純的「送禮物」。但目前為止勝利皆否認性招待，只說和日本商人是單純的投資關係。