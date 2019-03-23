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河成雲大方秀珍藏腹肌照！必備寶物公開...粉絲喊：鞋墊

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定男團Wanna One出身成員河成雲，首度以個人名義來台見粉絲，昨（22）日剛度過25歲生日，現場2000粉大合唱韓文的生日快樂歌，他以主唱的音感評價：唱得很好。他現場有求必應，首次公開手機內新拍的自拍腹肌照，還連續公開兩張，引起粉絲尖叫連連。

▲▼韓偶像河成雲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓偶像河成雲首次以個人名義在台灣開見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓偶像河成雲見面會。（圖／記者李毓康攝）

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河成雲今（23）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人見面會，想到前一天機場有大批粉絲接機還唱生日快樂歌，也親自表達感謝，「昨天一點都不累，感覺非常開心。」全場約莫吸引2000粉絲，大合唱韓文版生日快樂歌。他也鼓勵：「歌唱得很好。」

▲河成雲秀腹肌。（圖／讀者提供）

▲河成雲公開秀腹肌。（圖／讀者提供）

他開全麥，真唱solo主打歌《잊지마요 (Don't Forget)》後，進行談話環節時，公開了自己的手機內容，表示因為之前的見面會上已經給粉絲看過手機內儲存的照片了，他怕沒東西可以看，問大家要看腹肌嗎？接著秀出兩張從未公開過，說是新拍的腹肌照，引起全場尖叫連連，但對粉絲抱歉「沒辦法現場給你們看。」

▲▼韓偶像河成雲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲河成雲公開自己的秘密寶物，粉絲大喊「鞋墊」。（圖／記者李毓康攝）

此外聊到自己最重要的必備用品時，除了拿出保濕罐、耳機，要拿出第三樣的時候，粉絲在台下突然喊出「鞋墊！」讓全場笑翻，原因是身高較矮小的他曾公開自己都要墊鞋墊。河成雲現場無語說，「鞋墊很久以前就拿掉了，而且我最近還長高了。」

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