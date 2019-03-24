女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

記者李玟儀／綜合報導

台灣懸疑命案中的「花蓮五子命案」在2006年轟動全台，當時吉安村一處民宅因為發出惡臭，警方接獲報案前往查看，破門後發現5名孩子被鐵絲綑綁，推疊在浴室，現場留有求救字條，但屋主劉志勤夫婦卻失蹤，直到9年後才被發現陳屍荒山，有女記者當年為了採訪勇闖現場，卻疑似遭冤魂纏身，靈異狀況頻傳。

▲花蓮五子命案是台灣10大懸案之一。（圖／翻攝東森新聞）

資深媒體人彭華幹在節目《震震有詞》中的談起當年的命案，最初警方以為是外力侵入導致5名小孩被殺，但一到現場卻發現毫無外人留下的痕跡，破案方向斷了轉向雙親，然而弔詭的是屋主夫婦劉志勤、林真米卻人間蒸發。

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▲劉志勤、林真米夫婦的骨骸在2015年被發現埋在慈雲山火葬場附近。（圖／翻攝東森新聞）

當時房子因此變成凶宅，雖然賣不出去不過前後有幾位租客住進去，其中一名醫師住了6個月後搬離，換一名護士搬進去也跑了，後來連道士也只住了1個多月就趕緊離開，一連好幾個租客都跑了，周圍房價跌個不停，後來時任花蓮縣警局局長耿繼文為了安撫民心也住進去，在那7天裡沒發生大事，但夢了2個無解的夢，並在離開劉宅後大病一場，透過宗教力量才化解。

▲女記者闖命案現場卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

另一位資深媒體人胡孝誠則透露，當時為了電視台為了追新聞，派了一組人開著SNG車到花蓮採訪，案發後第3天，命案現場蒐證結束，鑑識人員、站崗員警都相繼撤出，派去採訪的女記者向他提議：「我們進去兇案現場拍那個狀況好不好？」在他的許可下，女記者勇闖命案現場。

女記者和攝影2個人進入劉宅，從客廳拍到5個孩子陳屍的浴室，記者甚至模擬命案發生當時可能的行凶過程等，結果幾天後就在女記者請示撤退回台北獲准後，胡孝誠突然接到攝影的電話，通知女記者突然因為小腿蜂窩性組織炎住院了，3、4天後記者返回台北，臉色慘白告訴胡孝誠：「長官，我好像卡到了。」

▲女記者闖命案現場卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

女記者說在離開花蓮前，和攝影一起到宮廟拜拜，廟公卻上前告訴她：「妹妹啊，妳是去了哪邊、做了什麼事情？為什麼後面有跟5個小孩？」廟公描述5個小孩有的年紀比較大，有的比較小，年齡分布正好與命案中的5個小孩差不多，記者嚇了一跳趕緊回家，回到北部再去一次宮廟，道士一樣說看到廟門外有5個小孩盯著她看，女記者嚇到崩潰。

▲▼不只女記者發生靈異事件，連剪接師也聽到小孩哭喊聲。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

除了女記者疑似卡到陰之外，當天在案發現場拍的帶子也出現問題，一名負責處理影帶的剪接師突然叫聲淒厲，從樓梯上連滾帶爬下樓，一碰到胡孝誠就說：「長官有鬼」，剪接師說在剪接室中帶子才剛放進去就聽到小孩的哭喊聲，然而當時女記者拍攝的現場是清空的，帶子照理說只會有自然的環境音，在無法解釋奇異聲音從何而來的狀況下，只好把帶子裝箱封存收在角落。