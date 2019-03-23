蕭敬騰聽小宇演唱比食指「只有一句話」　說完現場掌聲＋歡呼

記者林彥君／綜合報導

《這！就是原創》每周日21：00將於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。第三集的內容為榜單前10強挑戰賽，最後一位挑戰者宋念宇（小宇）演唱《暗戀》，蕭敬騰聽完，嚴肅的把食指放在嘴唇前說，「我只有一句話。」現場氣氛頓時緊張，接著說：「我希望孟楠出場。」全場響起掌聲和歡呼。

▲小宇演唱完讓隊長們大讚。（圖／取自優酷）

孟楠被3位隊長視為高手級選手，陳粒認為小宇的歌成熟度高，很適合PK孟楠。王嘉爾直說，很喜歡小宇的曲風跟音色，「完全是我的菜。」孟楠自認音樂有個人風格，因此有優勢，她以活潑的旋律的《硬邦邦》迎戰，小宇站在一旁仔細聆聽，雙手指間交扣，不時還露出微笑，最後更舉起雙手比出大拇指，對孟楠鼓勵。

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▲蕭敬騰推薦小宇迎戰孟楠。（圖／取自優酷）

在兩位選手中，3位隊長要選出一位「補位」，孟楠和小宇的高水準表現讓3位隊長傷腦筋，蕭敬騰說：「我覺得我們可能必須要想一下，認真想一下。」陳粒先選擇孟楠，蕭敬騰和王嘉爾則是投給小宇，最後小宇以2票領先，補位成功，孟楠落入待定區。在10強挑戰賽後，3位隊長將各在待定區的中選出5位選手，之後進入「現時創作」考驗。

▲小宇仔細聆聽對手演唱。（圖／取自優酷）

▲孟楠的歌曲有獨特風格。（圖／取自優酷）