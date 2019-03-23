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龍邵華被撲倒任人宰割　主動「雙手張開」逗樂她

記者李欣容／綜合報導

龍劭華在「華視金選劇場」電視電影《忘川》中飾演犯下殺人案逃亡的「江一生」，和飾演他女兒的陽靚有許多對手戲，有場陽靚要把他推倒在床，他為化解尷尬主動將雙手張開，逗笑陽靚，而陽靚為揣摩嗑藥精神恍惚狀態，每天只睡2小時，相當敬業。

▲▼ 龍劭華《忘川》飾演殺人犯 。（圖／華視提供）

▲龍劭華在《忘川》中飾演殺人犯 。（圖／華視提供）

龍劭華在劇中因29年前犯下殺人案逃亡，拋家棄子、隱姓埋名，成為官二代的保鏢，李辰翔則飾演要為父報仇的警察「方克偉」，一聽說劇本有要打龍劭華的戲，緊張到不行，「聽說之前打龍哥的都不在演藝圈了。」還自稱這將是他的告別作，真實上戲竟還真的弄傷龍哥，嚇壞李辰翔。

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▲▼ 龍劭華《忘川》飾演殺人犯 。（圖／華視提供）

▲李辰翔和龍劭華劇中有激烈打鬥戲。（圖／華視提供）

回想最感動與印象深刻的一場戲，龍劭華表示，劇中他帶著嗑藥昏迷的女兒到醫院急救，還來不及與親人相認就面臨生離死別，直言：「真的是演到肝腸寸斷。」尤其自己本身也有女兒感觸特別深。

▲▼ 龍劭華《忘川》飾演殺人犯 。（圖／華視提供）

▲龍劭華、陽靚劇中演父女。（圖／華視提供）

飾演龍邵華女兒的陽靚，和李辰翔同樣是第一次和龍哥合作，她卻格外自在，有場要把龍劭華推倒在床的戲，原本在試戲的時候有點尷尬，但因為龍劭華很配合，讓陽靚反而很想逗他，她說：「龍哥在我還沒撲倒他時，就先把手張開了。」讓她當場笑個不停。

▲▼ 龍劭華《忘川》飾演殺人犯 。（圖／華視提供）

▲陽靚把龍劭華推倒。（圖／華視提供）

而為了呈現劇中角色精神恍惚、嗑藥的狀態，她還特別不睡覺，她說：「拍攝時我每一天的晚上基本上都撐住不睡，頂多只睡兩小時，晚上也只吃一顆茶葉蛋配一根香蕉。」為了貼近劇中角色身與心的空虛感，可說是相當地敬業。《忘川》於華視主頻3月24日晚間9點半全台首播，3月30日下午3點重播。

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龍劭華, 忘川, 李辰翔, 陽靚

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