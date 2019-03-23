春風教台語餵她們吃檳榔！　文慧如「老司機吃法」傻到笑翻

記者盧薇淩／台北報導

來自新加坡的文慧如與來自美國的Karencici，為了唱出道地台灣「氣口」，特地苦學《癡情的男子漢》這首歌，前往台中拜師玖壹壹的春風和草屯囝仔的樞育，請他們矯正自己的台語發音。兩個小女生準備了特製外盒的檳榔當作謝師禮，因此被春風和樞育慫恿體驗一下檳榔滋味，兩人大膽咬下後，不約而同皺眉表示：「吃起來很澀，而且有草的味道，很奇怪。」

▲文慧如與Karencici找春風、草屯囝仔樞育學台語 。（圖／華研提供）

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將在4月7日舉辦《How Now!文慧如x Karencici好鬧音樂會》，文慧如與Karencici靈機一動，決定在音樂會上演唱台語歌曲，並找玖壹壹和草屯囝仔學台語。兩位老師想先了解學生的台語程度，特地出了十道題讓她們搶答，題目包括一般詞語比如牛仔褲、金曲獎，以及她們兩人的歌詞。當樞育用台語念出文慧如《愛情十萬個為什麼》歌詞「人是我的」時，Karencici立刻大喊「你是我的」，惹得現場人員大笑她像是在示愛，樞育也忍不住笑說：「這裡會出現粉紅泡泡嗎？」



經過台語聽力測驗及唱歌考驗，文慧如得到9分，小輸Karencici一分。兩人送上了特製禮盒給老師，盒蓋一掀開，裡面的十盒檳榔上竟是有著文慧如和Karencici臉的合成辣妹照片，不知情的文慧如和Karencici見到照片大喊「傻眼」，樞育也笑說這樣就不好意思吃了。

▲文慧如與Karencici送上檳榔盒。（圖／華研提供）

此時春風終於公布了台語考驗的懲罰，輸的人要吃檳榔。文慧如大膽地咬下檳榔，只覺得口感越嚼越澀，坦言：「吃起來好奇怪喔，很苦啊，但其實還滿有趣的。」而且她一個不小心就把檳榔汁給吞了下去，讓春風和樞育笑稱這是「高階段吃檳榔老司機」的吃法。春風告訴她，新加坡的檳榔吃法是做成甜點，讓文慧如很驚奇。

Karencici在大家鼓吹下也跟著吃了一顆，春風豪氣地說：「妳這顆吃下去，就多了很多粉絲，濁水溪以南都通了。」最後樞育和春風也不忘提醒，這次是為了讓外地來的文慧如和Karencici體驗台灣文化，所以請她們吃檳榔，但檳榔容易導致口腔癌，少吃為妙。