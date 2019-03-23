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鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人鄭俊英涉嫌偷拍性愛片，21日被正式發佈逮捕令（拘留令），怎料在交出的3支手機中，有一支手機已經遭到格式化了。

▲▼鄭俊英遭綁警繩。（圖／CFP）

▲鄭俊英目前被拘留。（圖／視覺中國CFP）

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鄭俊英21日遭拘押隔天接受了9小時的調查，繳交手機證物時總共交出了3支手機，分別為廣為人知的黃金手機、最近有在使用的手機，裡面的資料看起來並沒有被刪減的狀況，但最後一支手機卻是被恢復成原廠設定狀態。警察認為該支手機可能有關鍵性的證據，試圖想要將資料全部復原時卻失敗了，未來偵訊時也會針對他格式化手機的動機調查。

▲鄭俊英交出的手機中有一支是已經被格式化的。（圖／翻攝自mbc news today）

▲鄭俊英交出的手機中有一支是已經被格式化的。（圖／翻攝自mbc news today）

事實上，鄭俊英淫聊群組在台灣時間11日晚間被爆出，當天是根據經紀公司透露才知道他為了節目錄製人在美國，一直到台灣時間12日傍晚左右才現身南韓仁川機場。

從第一次接受偵訊到被下逮捕令這段期間，他屢次在媒體面前表達歉意並說會誠實接受調查，21日拿出準備好的道歉信眼眶泛淚地低頭念完鞠躬，結果交出的手機卻是被格式化的，這也讓外界痛批他根本還是不知道自己做錯什麼事情，「這樣的行為根本是湮滅證據」、「跟上次一樣道歉都是裝的吧」。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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