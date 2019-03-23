勝利、鄭俊英醜聞為了蓋掉張紫妍？涉案飯店大亨曾禁錮老婆害自殺

文／鍾樂偉

醜聞不斷爆發的韓國演藝圈，近日除了發生引人關注的BIGBANG前成員勝利，涉嫌以向顧客提供性買賣中介服務來換取投資，另外還有鄭俊英因非法拍攝女子性愛影片，並上載至聊天室的爭議事件外，剛好也是韓國前女星張紫妍自殺離世的十周年紀念（她在2009年3月7日自縊身亡）。

▲張紫妍自殺距今已經10年。（圖／CFP）

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也因此，近日接連不斷地揭露出一個又一個，有關於十年前張紫妍的自殺案，包含昔日從未向公眾公開的關鍵資訊，更被指有力推翻當年的調查結果。由於事態嚴重，當中被揭發的涉案人物，更牽涉到多位當下韓國政法商界代表人物，因此連韓國總統文在寅也罕見地公開表明，會嚴厲責成政府有關部份徹查上述案件，承諾一定給大眾還原事實真相，並將涉案人士，不論身位地位，都會務必繩之於法。

關於2009年發生的張紫妍自殺案，涉及的一名關鍵人物，就是今天貴為韓國一大保守集團－《朝鮮日報》社長方尚勳。根據當年被公開有關張紫妍自殺前留下的遺書，與一份寫著數十個名字，是她被公司高層強迫向那些達官貴人提供陪酒、陪睡性服務的人員名單，而方尚勳的名字，便出現在該名單之上。

然而，由於方尚勳位高權重，在韓國政商界影響力甚廣，他動用個人的力量，把原來指控他侵害張紫妍的報導全都一併壓下，而且藉著他在警界與檢察院內的人脈，他又成功把負責調查該案的京畿道警察廳收買，威脅利誘警員放棄徹查事件。結果，多年來方社長都能避過司法制度的問罪，直至今日仍逍遙法外。

▲張紫妍事件涉案人，被指有《朝鮮日報》社長方尚勳（上）、二兒子方正五（下右）。（圖／翻攝自MBC）

十年來，關於張紫妍被害自殺一事，縱然經過數次重啟審查，MBC甚至有一檔專門追查新聞的節目《PD手冊》經過查證，得到一份十分具可信度的名單，內容全都是包含了當年強迫性侵張紫妍的人員名稱，包括《朝鮮日報》記者趙熙千、韓劇《我人生的黃金期》導演鄭世浩、《朝鮮日報》社長二兒子方正五、酒業會長朴文德、樂天集團會長辛格浩及其兒子辛東彬等人，但由於整起案件，全權掌握在已受賄與受壓的韓國警方手上，他們僅只能找到非常微小的證據，對張紫妍當年公司代表金承勛，以輕微傷人罪判處有期徒刑1年而已，從沒有接受控方提出的任何針對那班權貴對張紫妍施以性虐待情況，進行跟進調查。

當案件踏入2018年，已超過了韓國法定的公訴期以後，正當以為真相只能在強權下石沈大海之際，近日卻因為她的同門師妹，同樣曾經受金代表欺壓的尹智吳，把她當年親眼目睹張紫妍被富商性侵的情節，在個人社交網站上發表長文公開所有內容細節後，事件才引來峰迴路轉的改變。

▲尹智吳（右）為張紫妍（左）發聲。（圖／翻攝自尹智吳Instagram）

據尹智吳所說，在張紫妍自殺後，她曾經多次鼓起勇氣，主動跟韓國警方接洽，表示她可作為人證，證明張紫妍在遺書中寫下的內容，全都千真萬確。可是，就在當她提出實名，指證一名涉事的韓國記者之時，警方卻沒有就此證供而作出任何跟進調查行動。後來，經她再細部考查，才發現原來那位記者的太太，其實就是當年主力調查張紫妍案的其中一名檢察官。她相信這位檢察官，應該是運用了她的影響力，阻礙了部份對她丈夫的調查工作，把真相壓了下去。

▲張紫妍事件涉案人趙姓記者（圖中）的太太是檢察官。（圖／翻攝自MBC）

但在這群檢察人員背後，另一名對案情更擁有主宰關鍵角色的人物，其實是與涉案的《朝鮮日報》社長的弟弟有關，他的名字叫「方容勳」。

方容勳現在是韓國一大酒店「Koreana」的社長，其兄長就是《朝鮮日報》社長方尚勳。據報，當年方容勳是安排張紫妍強迫與其他韓國政商要人提供性服務的牽線人，絕對與張紫妍自殺一事有直接關係。而關於方容勳本人，他也曾牽扯到自己妻子在2016年跳江自殺的醜聞之中。

▲方容勳與已故妻子李美蘭。（圖／翻攝自MBC）

據韓國媒體報導，方容勳的妻子李美蘭，多年來被其丈夫禁錮毒打，並在生前最後的數個月，被丈夫一直關在地下室生活。而方容勳還假借父親生前有一大筆遺產，要分配給李美蘭，分化她與兩個子女的關係，使她的子女受其父親洗腦，對母親奪去他們的財產恨之入骨，並加入迫害他們母親的行列。最終，在受盡家人折磨的情況下，得到憂鬱症的李美蘭，決定用計逃出後，跳進漢江自殺身亡。

▲李美蘭生前遭丈夫與子母禁錮與毒打。（圖／翻攝自MBC）

李美蘭自殺一事發生以後，跟其兄處理張紫妍的案件一樣，方容勳也使盡所有人力物力，把所有調查其妻死亡的證據全都壓下去，甚至草草地要求檢方完結調查，盡快銷毀李美蘭的遺體。雖然李美蘭的長兄與父母，曾經要求方容勳交代事件的來龍去脈，但一直得不到他的正視。因而，多年來不論是方容勳或是方尚勳，他們都能躲避韓國司法制度，從未被問罪。

▲鄭俊英、勝利醜聞被懷疑是要掩蓋更大的內幕。（圖／達志影像）

單從事件的嚴重性，再看到近日忽然鬧大的勝利與鄭俊英醜聞，不難令人懷疑，是否背後有人藉著踢爆兩位藝人的重大事件，分散了國民關心關於張紫妍與李美蘭自殺事件。

但無論事態多大多小，正如不久前一部韓國電影《飆風特警》中，孔曉振跟廉晶雅的一句：「不能因為要捉怪物而成為怪物」。勝利與鄭俊英兩人若有犯罪，我們當然必定不能放過，但絕不能因為止於那個位置。為了將問題連根拔起，縱使要冒起極大風險，甚至需要應對著龐大的保守體制，也不能姑息罷休，畢竟改革社會歪氣，從來也是由鼓起勇氣那刻開始。

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本文由鍾樂偉【真相被隱藏：韓星張紫妍自殺案背後的財閥干政醜聞】授權提供

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