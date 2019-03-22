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信義街頭面具男揭秘！　居然是「羅志祥本人」嚇翻

記者關韶文／台北報導

天王羅志祥4月將推出新專輯《NO IDEA》，22日傍晚現身信義區街頭，親自率領50位和自己一樣身穿黑衣，戴特製「No IDEA」面具的「NO IDEA QR Code」行動人，號召粉絲們快來捕捉野生羅志祥，他還特別準備20個紅包做為前20名「快手」的獎品。

▲▼羅志祥。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥現身信義區街頭。（圖／EMI提供）

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▲▼羅志祥。（圖／EMI提供）

小豬回想起之前有一天在家臨時起義開直播讓歌迷來「抓豬」，沒想到玩出興趣來，這次特別用「捕捉野生羅志祥」的趣味方式做為專輯《NO IDEA》暖身活動，呼應專輯「沒想法」的不設限概念，活動現場吸引了千位歌迷，而3個社群網站直播的總瀏量瞬間飆漲到300多萬人觀看。

▲▼羅志祥。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥宣傳全面啟動。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥。（圖／EMI提供）

直播時，羅志祥笑說《NO JOKE》是史上打最久的主打歌，他邀約粉絲們掃描「NO IDEA QR Code」，進入活動網頁可以搶先試聽還未上架的最新歌曲，集千萬之力就能解鎖和羅志祥面對面的IDEA，當新歌搶聽次數累積1000萬次，千萬點擊的任務達成，可以成功解鎖和羅志祥親密同框的互動影片。

新專輯宣傳鋪天蓋地，SHOW x MR. A「全城NO IDEA」啟動活動，包括小巨蛋天幕，各大商圈和主要大路口，更遍及北中南各大鬧區，以及上海環球港雙塔、北京西單君太百貨、廣州天河萬菱會、成都和杭州的樓宇，多達100個戶外巨型電視牆面，投放酷炫的影像，還有穿梭大街小巷的「全城NO IDEA」行動車！

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