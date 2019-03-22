ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣人拍照才比YA？　杜力返美合照「被朋友歧視」

記者張筱涵／綜合報導

台灣人拍照時都會很習慣比YA，沒想到我們習以為常的動作在外國人眼中卻成了一個象徵，曾有網友笑說「一張合照中如果有比YA的，百分之百是台灣人」。《2分之一強》的班底杜力也透露這個習慣帶回美國時，都被朋友歧視。

▲周杰倫拍照也都會比招牌YA姿勢。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫拍照也都會比招牌YA姿勢。（圖／翻攝自周杰倫IG）

請繼續往下閱讀...

最新一集《2分之一強》談論到有些行為對台灣女人來說再正常不過，但到了國外就會是很不淑女的行為，其中法國人代表尼可就談到拍照比YA雖然很可愛，但真的很不淑女：「我們法國人覺得大概6歲以上，他不要（比YA）了，已經變大了，不要比YA了。」

徐小可接著說有一次到美國看秀，跟表演者拍照比YA時，突然被大姑很用力拍一下肩說：「他剛還跟妳一起比YA，他降低他的智商跟妳一起比YA耶！」劉雨柔也跟著補充外國人看這件事情真的有點嘲笑感，有一次外國朋友們在台灣跟看板合照就故意雙手比著YA說：「因為這樣才是台灣人啊，你們都是這樣不是嗎？」

▲外國人拍照普遍都不比YA，但對台灣人來說是習慣動作。（圖／翻攝自2分之一強YOUTUBE）

▲外國人拍照普遍都不比YA，但對台灣人來說是習慣動作。（圖／翻攝自2分之一強YOUTUBE）

身為美國人的杜力也說已經太習慣拍照比YA了，每次回美國和朋友一起拍照也都會習慣這樣，但朋友們全都在裝帥，因此就被歧視地嗆「你到底是什麼問題」，他都笑說：「啊我就是台灣人啊！」

▼各國淑女超難當！台灣女生必會「剝蝦」技能，卻被老外頻打槍？！【#2分之一強】20190321 一刀未剪版 EP1053 杜力 妲夏。（影片／取自2分之一強YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

推薦閱讀

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？

MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

拍照比YA, 台灣, 外國差異

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／我們　假如這個世界上還有其他我們！
  2. 杜汶澤和「妓女老婆」激烈床戲！淫聲浪叫女兒都聽見了
  3. 「草閎戀」大馬女神維繫遠距戀「偶有小懷疑」靠這招秒OK
  4. 資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO
  5. 「快銀」3度分手家暴女友！糾纏7年…女方抓包熱吻「蜘蛛女」舊愛
  6. MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？
  7. 雪莉好奇拿名字問APP　「雖然漂亮但...」神回覆一秒KO她：超無言！
  8. 咘咘現身公園「雙馬尾造型」萌翻！　修杰楷這動作爸爸力Max
  9. 同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！
  10. 《RM》超毛巧合＋1！　劉在錫李光洙現「臭手神技」哈哈秒爆雞皮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366