台灣人拍照才比YA？　杜力返美合照「被朋友歧視」

記者張筱涵／綜合報導

台灣人拍照時都會很習慣比YA，沒想到我們習以為常的動作在外國人眼中卻成了一個象徵，曾有網友笑說「一張合照中如果有比YA的，百分之百是台灣人」。《2分之一強》的班底杜力也透露這個習慣帶回美國時，都被朋友歧視。

▲周杰倫拍照也都會比招牌YA姿勢。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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最新一集《2分之一強》談論到有些行為對台灣女人來說再正常不過，但到了國外就會是很不淑女的行為，其中法國人代表尼可就談到拍照比YA雖然很可愛，但真的很不淑女：「我們法國人覺得大概6歲以上，他不要（比YA）了，已經變大了，不要比YA了。」

徐小可接著說有一次到美國看秀，跟表演者拍照比YA時，突然被大姑很用力拍一下肩說：「他剛還跟妳一起比YA，他降低他的智商跟妳一起比YA耶！」劉雨柔也跟著補充外國人看這件事情真的有點嘲笑感，有一次外國朋友們在台灣跟看板合照就故意雙手比著YA說：「因為這樣才是台灣人啊，你們都是這樣不是嗎？」

▲外國人拍照普遍都不比YA，但對台灣人來說是習慣動作。（圖／翻攝自2分之一強YOUTUBE）

身為美國人的杜力也說已經太習慣拍照比YA了，每次回美國和朋友一起拍照也都會習慣這樣，但朋友們全都在裝帥，因此就被歧視地嗆「你到底是什麼問題」，他都笑說：「啊我就是台灣人啊！」

▼各國淑女超難當！台灣女生必會「剝蝦」技能，卻被老外頻打槍？！【#2分之一強】20190321 一刀未剪版 EP1053 杜力 妲夏。（影片／取自2分之一強YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

