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ZELO單飛後第一場演出簽售　親口認證：我真的很想去台灣見歌迷

KPOP末路狂花 歐蜜

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

去年12月B.A.P忙內Zelo因為跟TS Entertainment約滿後離開公司，後續開始籌備一系列的個人活動。陸續推出了自己的單曲跟網頁，建立了跟歌迷溝通的平台，還創了新的Logo跟官方色。

▲B.A.P Zelo單飛後設計新LOGO。（圖／翻攝自byzelo.com）

▲Zelo公開個人網頁：byzelo.com ，Logo設計用的是名字的Z跟出生年份設計而成。（圖／翻攝自byzelo.com）

今年二月份他也領先團內哥哥們，自己參與了Municon音樂祭的專輯發片活動，在首爾的專輯發表會跟歌迷們會面並舉辦簽名會。Municon的專輯本身有日文跟韓文版，在韓國的演唱會現場，一片綠茫茫B.A.P兔子手燈，歌迷們都一起來支持團內老么的出演。

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本次演出Zelo只有表演兩首曲子，一首是跟李藝準（音譯）合唱的畢業季歌曲《你和我》（註：韓國跟日本都是二、三月份學期結束），另外就是個人表演第一次曝光的單曲《Parkour》。

▼Zelo跟女歌手合作歌曲演出，全場歌迷熱烈捧場。（影片來源：YouTube DeepPurple Nao，如遭刪除敬請見諒）

主辦單位在演唱結束有舉辦所有歌手出席的聯合簽名會，因為知名度的關係，大部分來現場的都是B.A.P歌迷，加上主辦可能對偶像簽名會程序不太熟悉，所以前一晚才公布一些相關資格跟流程，讓大家有點措手不及。

演唱會結束後，現場一開始非常混亂，因為九成的人都是來找Zelo簽名的，主辦單位也沒有明確說明如何排隊，更沒有人手整理幾百位粉絲的隊伍…於是現場就是一場混仗！

歐蜜當時在茫茫人海裡，沒有方向也離Zelo坐的地方超遠，只能隔著一堆人瞄他在做什麼，大概簽了十幾位粉絲後他開始答應自拍，但主辦開演前有說，如果場地時間到了就會結束簽名會，我當然無比興奮但更緊張…因為人潮多到嚇人，很擔心簽不到也沒辦法自拍。

人擠人半小時後，人稍微變少一點點，我才慢慢有靠近簽名台方向的趨勢，但還是很擔心因為時間關係被拒絕自拍的機會，因為Zelo真的心情很好，也很照顧每個來看他的粉絲，所以花在跟大家對話加上自拍的部分蠻長的…大概一小時過去了我才真的到台前。

後來快輪我的時候，有位應該是主辦的主管，一直勸導說要Zelo不要自拍，由經紀人拍照。到我的時候，我先一句韓語說「我是台灣來的」，Zelo很驚訝，知道他英文不錯，加上我韓文太有限，接著我用英文說：「我是為了這個活動來韓國！」他非常意外、也很開心，說了：Wow！然後在CD上簽上「Wow！！！」

▲B.A.P Zelo單飛後見面會。（圖／歐蜜提供）

▲聽到歐蜜是台灣飯，為了這個活動來看他，Zelo寫下WOW!!!（圖／歐蜜提供）

最可愛也感人的是，他努力花了一些時間跟我用英文說：「我很想去台灣見粉絲…我跟經紀人有在計畫這件事。」（同時正在用手召喚經紀人，但主辦一直催經紀人讓他不要再跟歌迷自拍）他後來繼續說：「我想要安排去台灣」，我則回他說：『台灣飯會等你來，我們都想看到你的舞台，你今天的表演很帥，FIGHTING！』

因為經紀人催著我要快一點，我就趕緊把手機遞給Zelo，他其實感覺還有話想聊，但因為後面還有一些歌迷，也只好趕緊拍下珍貴的自拍！幸運的是，當晚從歐蜜之後都是改由經紀人來幫忙拍合照。

▲B.A.P Zelo單飛後見面會。（圖／歐蜜提供）

▲迷妹人生最高峰，莫過於終於跟自己的歌手自拍啊！（圖／歐蜜提供）

這次的活動非常獨具意義，是Zelo單飛後第一場自己出席的表演，也讓身為台灣飯很感動。更感動的是Zelo對於我說了自己是台灣飯，他會有那麼熱情的反應，在心裡也一直心繫著要來台灣見歌迷，希望近日就可以聽到好消息。到時北鼻們（B.A.P粉絲名）大家一定要支持他的見面會喔！

最後一起來欣賞一下他當天第一次曝光的自創曲吧！（影片來源：YouTube DeepPurple Nao，如遭刪除敬請見諒）

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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B.A.P, Zelo, 日韓風

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