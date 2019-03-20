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朴春MV幕後公開！CL「一句話」安慰　Dara嘆：很想念2NE1

記者吳孟庭／綜合報導

2017年無預警解散的南韓女團2NE1，除了Dara正活躍於綜藝節目之外，其他3人幾乎沒有活動，不過換了新東家的朴春日前終於發片，Dara也公開了當時的MV拍攝幕後，回憶4人在一起拍攝時總是覺得累，但隊長CL「一句話」安慰，現在聽起來感觸特別深。

▲朴春MV花絮公開！CL「一句話」安慰　Dara嘆：很想念2NE1。（圖／翻攝自YouTube／Dara TV）

▲朴春、Dara睽違2年再度一起拍MV。（圖／翻攝自YouTube／Dara TV）

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Dara最近透過自己的YouTube頻道公開了拍攝朴春《Spring》MV的花絮，從化妝開始就精心準備，到了片場現場後，還在車上認真練習自己演唱的部分，也透露這是繼2NE1《Goodbye》後，等了2年左右再度拍攝MV，「但不覺得陌生，就像以前一起做的時候那樣。」

兩人在拍攝空檔就像以前會互相打鬧，Dara還不小心爆料，以前2NE1拍攝MV的時候，「春總是最後的那個，總是我或是彩麟（CL本名）要跑去把春帶到拍攝現場去。」這次也不意外。

▲朴春MV花絮公開！CL「一句話」安慰　Dara嘆：很想念2NE1。（圖／翻攝自YouTube／Dara TV）

▲CL當時一句「會想念的」讓Dara感觸良多。（圖／翻攝自YouTube／Dara TV）

然而因為Dara只有演唱一小段，換了約莫兩套衣服就拍攝完畢了，她直呼是自己拍攝過最快的一次MV。更回憶，「在拍攝《그리워해요（MISSING YOU）》MV的時候很忙碌，連覺都沒辦法睡，真的很辛苦，當時彩麟這麼說，『想念這天的日子會到來的』。」Dara不禁感嘆：「沒錯，隊長，然後，真的很想念。」

2NE1成軍於2009年，2017年發行最後一張單曲《Goodbye》宣布解散，留在原公司YG娛樂的僅剩CL與Dara。不過相較Dara一直有固定的綜藝節目與廣告曝光，CL幾乎可說是銷聲匿跡。就連粉絲也發現，最近YG白色情人節的周邊商品中，所有藝人包含Dara都有推出自己的耳機盒，就是沒有CL，讓粉絲十分傷心。

▼Dara拍攝朴春MV花絮。（影片來源：YouTube DARA TV）

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關鍵字

2NE1, 朴春, Dara, YG, CL, 日韓風

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