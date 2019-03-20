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凱蒂佩芮、亞莉安娜14大歌后加持！《魔力女聲》女主角cover洗耳朵

記者洪文／綜合報導

《樂來越愛你》監製弗萊德伯格（Fred Berger）攜金獎原班團隊打造全新音樂夢想電影《魔力女聲》（Teen Spirit），形象甜美可愛的美國甜心艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演一位追逐音樂夢的女孩，她特地在大銀幕上開金嗓，挑戰全片主演獻唱令人驚艷。

▲▼《魔力女聲》劇照。（圖／威視提供）

▲《魔力女聲》劇照。（圖／威視提供，以下同）

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為了讓艾兒更快速接近專業歌手的程度，監製特地邀來小天后泰勒絲 （Taylor Swift）御用金牌製作人傑克安東諾夫（Jack Antonoff）幫她錄唱電影歌曲，她笑說一切超不真實：「我從小的夢想就是成為流行歌手。傑克是泰勒絲御用的製作人，哇！他幫我錄歌耶，讓我覺得自己或許挺不賴的！」

前導預告裡將可見證艾兒芬妮挑戰Youtube上高達4億觀看次數的電音神曲《Dancing On My Own》，該歌更曾被〈英國達人秀〉男歌手卡林史考特（Calum Scott）翻唱成抒情版，兩人各自演唱的版本，而艾兒以清亮柔美的歌聲詮釋的電影版本，驚艷所有全球網友。

▲▼《魔力女聲》劇照。（圖／威視提供）

此外，導演更廣邀凱蒂佩芮（Katy Perry）、亞莉安娜（Ariana Grande）等14大樂壇天后為電影跨界獻上她們各自暢銷歌及原創曲，幕後驚人的黃金音樂陣容，讓艾兒芬妮笑稱：「太強大的組合，讓我覺得自己說不定有潛力成為一名流行歌手呢！ 」

導演麥斯明格拉表示，整部電影他全數只採用女性音樂人的歌曲，希望透過這些天后們的曲目，呈現出艾兒片中角色，在追逐夢想過程中的細膩心境轉變，導演笑著說：「如果你看過我的iPod，你會發現裡面沒有太多男性音樂人的歌，因為我非常認同這些女歌手創作上的想法。」

▲▼《魔力女聲》劇照。（圖／威視提供）

這次在大銀幕唱歌，必須挑戰這些全球樂迷朗朗上口的暢銷金曲，雖然壓力極大，但艾兒就跟片中的角色薇拉一樣勇於嘗試：「翻唱這些流行巨星的經典曲是極大的挑戰，即便如此我還是想奮力一試！」

《魔力女聲》由《英倫情人》奧斯卡名導安東尼明格拉（Anthony Minghella）之子麥斯明格拉(Max Minghella)首次自編自導新作，美國甜心艾兒芬妮（Elle Fanning）親聲主演，獲外媒《Glamour》雜誌譽為：「《一個巨星的誕生》後最期待的音樂電影！」

《魔力女聲》將於4月19日在台上映。

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