劉德華為了33位素人崩潰哽咽！激動相擁「爆出暖男力」

記者林映妤／台北報導

劉德華監製主演的港片《熱血合唱團》20日在香港國際影視展問世，他自《桃姐》後暖男回歸，化身「最暖指揮家」帶著33位素人演員，經歷無數辛酸、淚水與努力，成就戲裡戲外都團結一致、越唱越強的「熱血合唱團」。記者會上首曝預告片，劉德華不僅哽咽爆哭，更與合唱團員們相擁而哭。

▲《熱血合唱團》預告中劉德華爆哭。（圖／双喜提供）

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《熱》片由《五個小孩的校長》賣座導演關信輝執導，除了劉德華，還有資深演員吳岱融、盧冠廷、謝君豪、雷頌德、關禮傑、李麗珍、尹揚明，以及飾演華仔學生的新秀演員林愷鈴、伍詠詩、王智騫、吳卓衡、姚學智等人攜手出席。

劉德華笑說：「很開心見到拍戲時的小演員們都長大，也越有自信了，」他也爆料拍片現場有人比他還要激動，「最常感動的情緒上來是導演，常常拍片時講解劇情就情緒上來。」

▲▼劉德華與一票年輕演員出席香港國際影視展。（圖／双喜提供）

他為了演出指揮，開拍前還加強指揮、拍子與音階等專業準備，現場華仔搞笑表示：「就是因為自己歌唱修為還不高。」但事實上，華仔為了這部片不但擔任監製、主演之外，還將最有香港熱血打拼精神的歌曲《獅子山下》親自重新演繹，為新片預告增添鼓勵的暖流！電影預計5、6月在台上映。