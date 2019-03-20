莎莎突襲王世堅辦公室　發現端倪逼問：怕老婆發現？

記者許逸群／台北報導

台北市議員王世堅日前受TVBS《不推怎麼行》邀請，一起試吃各式餐館等級的拌麵。平時問政犀利的他，展現鐵漢柔情的一面，除了在節目中親自煮麵給大家吃，更直接挑戰嘴灑辣椒粉，辣到眼眶泛淚仍不忘自嘲下註解：「質詢要嗆辣，像我這種狂野、野獸型的，質詢前就適合選吃嗆辣的。」

▲王世堅親自煮麵給大家吃。（圖／TVBS提供）

主持群莎莎、Andy老爹與Budi這次和大來賓王世堅玩遊戲，讓王世堅試吃各大知名拌麵後依序排名，看他所選的是否與網路票選榜單一致，猜錯一題就要讓莎莎隨機突襲他的辦公室抽屜。莎莎竟因此意外發現王世堅學生時代的照片，除了拍照自帶不看鏡頭的時尚感，莎莎看到年輕時的議員有在練肌肉，更大膽問對方：「可以讓我摸一下你的腹肌嗎？」

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▲莎莎突襲王世堅的辦公室。（圖／TVBS提供）

當發現王世堅辦公室抽屜留有日本機票票根，莎莎更犀利搞笑連珠炮提問「是跟小三一起去的嗎」、「放辦公室是怕被老婆發現嗎」，逼得王世堅趕緊否認說：「我發誓絕對不是！」這才發現原來王世堅最愛去日本迪士尼樂園，超愛玩雲霄飛車，甚至高空彈跳也來者不拒，還自稱是「高空彈跳專家」，讓莎莎忍不住無厘頭笑回：「對喔，你常跳海！」

作為莎莎的粉絲，王世堅對於搜到的生日禮券也大方送給莎莎，甚至大器對著莎莎說：「你看到的東西，想要什麼就搬走吧！」