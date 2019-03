爆雞皮疙瘩注意！活生生蜘蛛爬整臉　17歲女歌手「開口直接吞了」

記者蕭采薇/綜合報導

來自洛杉磯的17歲女歌手比莉艾莉許(Billie Eilish),被樂迷暱稱為「怪奇少女」,還沒發片就已經在全球音樂圈掀起巨大波瀾。出道以來就以特立獨行的印象深值人心,全新釋出的宣傳照更誇張,直接把活生生的大蜘蛛放在臉上任其肆意亂爬、放進嘴裡,讓樂迷看得瞠目結舌。

比莉艾莉許不只會搞怪,她驚人的音樂天份已經讓她在串流平台狂刷全球60億次點擊紀錄,其中更創下了11首破億點聽單曲。不僅如此,在潮流文化中她也有眾多追隨者,任何一舉一動都是外媒的鎂光燈焦點,甚至被美國VOGUE、滾石雜誌等傳媒譽為「流行樂界下一位巨星」。她穿著前衛、作風大膽又不失品味,比莉說:「我討厭遵循世俗規則。」

比莉從小便接受各種音樂與藝術的薰陶,11歲那年受到同是音樂人的哥哥Finneas O'Connell影響,開始嘗試譜詞寫曲,從此踏上自己的音樂之路,14歲開始發表她的個人音樂作品。比莉艾莉許在2016年簽入環球音樂旗下廠牌Interscope,以一首《Ocean Eyes》在全美達到破百萬的白金銷量,也迅速奠定了比莉艾莉許在樂壇的地位。

比莉艾莉許個人首張專輯《WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO》也即將於3月底全球同步推出。