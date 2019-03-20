noovy合唱「日本人氣A咖」秒融化！團員JK：想跟女兒炫耀　

記者盧薇淩／台北報導

伊林娛樂與日本索尼聯手打造的日系搖滾樂團noovy，日前在東京三麗鷗彩虹樂園和Hello Kitty夢幻共演，當日本「動漫界A咖」Kitty與noovy一起表演《LION DANCE》舞蹈，現場擠滿來自台、日、美250位粉絲，粉絲手拿小旗子台下替noovy應援。團員們看到Kitty的可愛模樣，也忍不住少女心噴發，幻想日後可以跟女兒炫耀。

▲noovy和Hello Kitty合唱。（圖／伊林娛樂）

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noovy一連演唱13首歌曲，首度和Kitty台上互動，現場也販售一系列聯名商品。當Kitty出場時，主唱Shawn開玩笑說：「來讓她自我介紹一下。啊！她沒有嘴巴。」全場大爆笑。Kitty背著電吉他模擬搖滾樂手，超帥氣表現，讓noovy一秒變粉絲，貝斯手Jk說，「今天看著她的一舉一動，我終於理解少女們為什麼會為Kitty瘋狂，一起表演真的很不可思議！」他已幻想以後可以跟女兒炫耀。Shawn則開心能在遊樂園表演，「從東京鐵塔、火車鐵道旁到遊樂園，很難忘的表演經驗。」

▲noovy親自設計台灣味手搖飲。（圖／伊林娛樂）



noovy親自設計台灣味手搖飲，貝斯手Jk特調前陣子最夯的「蜂蜜檸檬」，主唱Shawn選擇水果乾加紅茶，吉他手Hank是橙汁加紅茶，鼓手Mark最特別，是沖繩黑糖茶加薑絲，被笑稱是「老派飲料」，不過Mark出發點其實是為了粉絲好，「這段期間日本天氣比較冷，黑糖薑茶可以暖暖身，很有台灣味！」



台灣粉絲應援團此趟飛來支持，5天4夜的時間，有不少人跟著noovy巡演行程追星；回台最後一晚，noovy和台灣粉絲應援團一起辦慶功宴，貝斯手Jk說，「有粉絲還送一罐台灣的空氣，讓我們感受到台灣的溫暖。」

▲▼noovy看到 Kitty瞬間被融化。（圖／伊林娛樂）