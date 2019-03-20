ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

勝利爆日本召妓「2性癖」曝光　性招待富商…是日女星老公！

▲勝利為日本建設公司老闆找小姐伴遊，傳出對方是觀月亞里莎的老公。（圖／翻攝自網路）

圖、文／鏡周刊

勝利曾在日本遭揭性癖，除了有掐人脖子習慣、完事射精在女生肚子附近，但只丟了毛巾叫人自己擦，一夜情過程也都沒有親嘴，且房間還有多名女性遺落下的物品，感覺他確實夜夜笙歌。

另外，勝利還被踢爆幫助日本女星觀月亞里莎的富商老公、年收40億元的青山光司仲介韓國女生到日本賣淫。沒想到後續經過調查，更勁爆的是，原來勝利手機中還有「老司機」群組，裡頭主要散布偷拍性愛影片、照片的是淫魔鄭俊英。

請繼續往下閱讀...

由於手機送修導致這些盜攝內容在民間流竄，而且受害的女性高達10多人，傳出其中竟還有女偶像！更渣的是，鄭俊英向群組炫耀的語句包括「偷拍影片時被抓到了，如果沒有被發現，還可假裝談戀愛，繼續發生性關係」、「我們在網路上見面，去脫衣舞酒吧，然後在車子裡強姦吧」、「今天在喪禮一見面就做了，我真垃圾」等等，以及他竟然將女人當作自己的「耶誕禮物」、在德國柏林花錢睡了羅馬尼亞妓女等等。

勝利去年在觀月亞里莎生日派對玩得極嗨。（翻攝自網路）
 
▲勝利去年在觀月亞里莎生日派對玩得極嗨。（圖／翻攝自網路）

據報導，勝利和鄭俊英的淫魔群組有個重要的喬事人物，是女星朴寒星老公劉仁錫，被大家稱為劉代表。《KBS news》15日報導，2015年耶誕節時，鄭俊英向劉代表「點餐」，對話框裡附上自己家裡地址，並特別要求服務中包含要和女生「啪啪啪」，劉代表回他：「好，30分鐘後就會過去了。」30分鐘一到，鄭俊英再度催促劉代表：「哥～禮物怎麼還沒來？」

另則對話中，鄭俊英對「CNBLUE」李宗泫炫耀：「哇，柏林好好玩！」下一則對話裡，李宗泫問他：「睡了嗎？」他則回：「嗯，女人很不錯，羅馬尼亞的女人特多。」語意間洩露自己睡遍各國女人。報導裡也直指，鄭俊英確實有進行「性交易」買賣。

更多鏡週刊報導
【勝利極樂台灣1】勝利沾腥極樂台北　爆言承旭同場跑趴
【勝利極樂台灣3】淫媒勝利日本曝光性癖　鄭俊英嫖進歐陸
【勝利極樂台灣4】性醜聞身敗名裂　他酗酒躁鬱試圖自殺

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父秒看暈 網放大一看笑噴：所謂六根清淨...

推薦閱讀

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

曝Bo妞「3特點」像自己！梧桐妹吐槽賈靜雯「這件事」網一看笑了

曝Bo妞「3特點」像自己！梧桐妹吐槽賈靜雯「這件事」網一看笑了

高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言

高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

張克帆遭爆料「對人大小眼」　工作人員揭「幕後2行徑」氣炸

張克帆遭爆料「對人大小眼」　工作人員揭「幕後2行徑」氣炸

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

子瑜：TWICE最愛哭的是志效　背後藏「隊長辛酸」粉絲心疼了

《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

T.O.P當兵中又出事！　被爆「軍中耍特權」病假請了同僚3倍

孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 勝利

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 分手林予晞！　黃遠爆「熱戀18歲新歡」遭直擊暗巷調情
  2. 陳偉霆爆遭大陸帶走密談「逼寫逃稅金額」　寫到第2次才被放走！
  3. 勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關
  4. 李安進軍好萊塢沒信心　20年前獲名導神預言
  5. 勝利爆日本召妓「2性癖」曝光　性招待富商…是日女星老公！
  6. 楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光
  7. 佛地魔將出現《怪獸》系列？！雷夫范恩斯「驚人回答」粉絲嗨炸了
  8. 勝利極樂台北爆小模陪玩！　東區夜店狂歡「言承旭也在場」
  9. 邵庭毛孩「污泥」睡夢中離世　心痛：你用生命教我勇敢告別！
  10. 賈靜雯曝咘咘「K字型」睡姿！　小腿掉出沙發外照睡超豪邁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366