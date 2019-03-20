勝利爆日本召妓「2性癖」曝光　性招待富商…是日女星老公！

▲勝利為日本建設公司老闆找小姐伴遊，傳出對方是觀月亞里莎的老公。（圖／翻攝自網路）



圖、文／鏡周刊

勝利曾在日本遭揭性癖，除了有掐人脖子習慣、完事射精在女生肚子附近，但只丟了毛巾叫人自己擦，一夜情過程也都沒有親嘴，且房間還有多名女性遺落下的物品，感覺他確實夜夜笙歌。

另外，勝利還被踢爆幫助日本女星觀月亞里莎的富商老公、年收40億元的青山光司仲介韓國女生到日本賣淫。沒想到後續經過調查，更勁爆的是，原來勝利手機中還有「老司機」群組，裡頭主要散布偷拍性愛影片、照片的是淫魔鄭俊英。

請繼續往下閱讀...

由於手機送修導致這些盜攝內容在民間流竄，而且受害的女性高達10多人，傳出其中竟還有女偶像！更渣的是，鄭俊英向群組炫耀的語句包括「偷拍影片時被抓到了，如果沒有被發現，還可假裝談戀愛，繼續發生性關係」、「我們在網路上見面，去脫衣舞酒吧，然後在車子裡強姦吧」、「今天在喪禮一見面就做了，我真垃圾」等等，以及他竟然將女人當作自己的「耶誕禮物」、在德國柏林花錢睡了羅馬尼亞妓女等等。

▲勝利去年在觀月亞里莎生日派對玩得極嗨。（圖／翻攝自網路）



據報導，勝利和鄭俊英的淫魔群組有個重要的喬事人物，是女星朴寒星老公劉仁錫，被大家稱為劉代表。《KBS news》15日報導，2015年耶誕節時，鄭俊英向劉代表「點餐」，對話框裡附上自己家裡地址，並特別要求服務中包含要和女生「啪啪啪」，劉代表回他：「好，30分鐘後就會過去了。」30分鐘一到，鄭俊英再度催促劉代表：「哥～禮物怎麼還沒來？」

另則對話中，鄭俊英對「CNBLUE」李宗泫炫耀：「哇，柏林好好玩！」下一則對話裡，李宗泫問他：「睡了嗎？」他則回：「嗯，女人很不錯，羅馬尼亞的女人特多。」語意間洩露自己睡遍各國女人。報導裡也直指，鄭俊英確實有進行「性交易」買賣。

更多鏡週刊報導

【勝利極樂台灣1】勝利沾腥極樂台北 爆言承旭同場跑趴

【勝利極樂台灣3】淫媒勝利日本曝光性癖 鄭俊英嫖進歐陸

【勝利極樂台灣4】性醜聞身敗名裂 他酗酒躁鬱試圖自殺