曝Bo妞「3特點」像自己！梧桐妹吐槽賈靜雯「這件事」網一看笑了

記者許皓婷／綜合報導

13歲梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著妹妹咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享家人照片。15日迎來Bo妞的2歲生日，她也在IG送上祝福，一字一句更是充滿對妹妹的疼愛。

▲梧桐妹是賈靜雯的大女兒。（圖／翻攝自IG／梧桐妹）



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15日是Bo妞的2歲生日，身為姊姊的梧桐妹也在IG寫下祝福，她現在定居上海，和媽媽、妹妹們分隔兩地，她無奈地表示：「雖然我比較不常看到妳，也沒有真正的伴隨妳一起成長，但我有從媽媽那邊得到很多妳的信息和照片。」但距離並未影響她和家人間的感情，她更直呼：「姐姐真的很愛你！」

▲Bo妞2歲生日，梧桐妹送上祝福。（圖／翻攝自IG／梧桐妹）



而梧桐妹更透露Bo妞和自己很相像，「我覺得妳以後會跟我很像，很大膽，很容易掉東西，什麼都敢嘗試」，她也認為妹妹會像賈靜雯一樣少一根筋，但很努力，更吐槽媽媽個子比較矮，最後，她更不忘向妹妹喊話：「我相信妳以後一定會很成功，也很用功。」言語間更是流露出滿滿的愛。網友看了也紛紛留言：「妳媽又不矮哈哈」、「個子比較矮是什麼鬼啦」、「超棒的姊姊」、「angel真的對兩個妹妹很貼心」。

▲梧桐妹認為Bo妞以後會跟自己很像。（圖／翻攝自IG／梧桐妹）

【梧桐妹IG全文】

dear最可愛的波妞，

姐姐真的很愛你，

雖然我比較不常看到你，也沒有真正的伴隨你一起成長，

但我有從媽媽那邊得到很多你的信息和照片。

你今天兩歲了，也長大了。

我覺得你以後會跟我很像，很大膽，

很容易掉東西，什麼都敢嘗試；

你也會很像媽媽，少一根筋，努力，個子比較矮；

你也會像咘咘一樣，漂亮，在乎別人；

你也會像修叔叔一樣，體育細胞很好，用功；

最後，你也會像你自己，可愛，純真，搞笑 ⋯

還有好多好多特真（徵）。

我相信你以後一定會很成功，也很用功。

姐姐真的很愛你

祝你兩歲生日快樂

愛你的angel～